Українцям повернули обов'язкові перевірки лічильників: що буде, якщо порушити правило

Перевірка обладнання проводитиметься на всій території України, за винятком окупованих населених пунктів та регіонів, де ведуться бойові дії.

Українці знову мають здійснювати перевірку лічильників води, газу, електроенергії та теплолічильників. Про це йдеться у постанові Кабміну від 7 квітня 2023 року, але набуло чинності лише в червні.

Що потрібно знати українцям

Повірка буде проводитись на всій території країни, крім:

окупованих населених пунктів;

територій, де ведуться бойові дії чи можливі бойові дії.

Перевірка лічильників води, газу, електроенергії та теплолічильників має відбутися протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.

"Якщо цього не зробити, то постачальники послуг нараховуватимуть плату за нормативами, а не за фактичним споживанням", — розповів у своєму Telegram-каналі експерт з ЖКГ Олег Попенко.

Якщо виявиться, що лічильник газу чи електроенергії вийшов із ладу, рішення про доцільність його ремонту приймає підприємство, яке перевіряє роботу лічильників.

Таким чином, більше не діє постанови Кабінету міністрів "Деякі питання перевірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах військового стану" від 5 квітня 2022 року, якою в умовах дії військового стану, а також протягом трьох місяців після його завершення дозволялося не здійснювати повірку засобів вимірювальної техніки. техніки в Україна.

Хто може здійснювати перевірку побутових лічильників

У Законі України "Про метрологію та метрологічну діяльність" сказано, що перевіркою індивідуальних приладів обліку займаються ліцензовані організації, перелік яких можна знайти на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України".

Акт про проведення повірки необхідно надати до одного з відділень Центру комунального сервісу.

Нагадаємо, з 1 червня 2023 року тариф на електроенергію для побутових споживачів буде встановлено на рівні 2,64 грн/кВт-година. Перші платіжки за спожиту електрику українці отримають уже у липні.