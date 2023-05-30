В Україні визначилися з новим тарифом на електроенергію: як подорожчає світло

За попередніми даними, з першого дня літа в Україні діятиме єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів.

Related video

Кабмін України вирішив підвищити тарифи на електроенергію із 1 червня 2023 року. Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на свої джерела в уряді.

За попередніми даними, тариф на електроенергію для побутових споживачів з першого дня літа буде встановлено на рівні 2,64 грн/кВт-година.

Як пояснило журналістам неназване джерело, міністр енергетики Герман Галущенко терміново вніс постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення. У результаті Кабмін його схвалив.

Скільки зараз платять українці за електрику

Станом на травень тариф для населення становить 1,44 грн/кВт-год при місячному споживанні 250 кВт/год та 1,68 грн/кВт/год (з ПДВ), якщо обсяги споживання перевищують показник у 250 кВт/год при споживанні обсягів, що перевищують цей показник.

При цьому голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), Костянтин Ущаповський говорив, що населення має платити за електроенергію до 2,88 гривні за кВт-год.За його словами, підготовка до опалювального сезону 2023/2024 коштуватиме державі 45-46 мільярдів гривень.

Ці гроші з'являться якраз після перегляду тарифів і фінансування зможуть направити на ремонт об'єктів інфраструктури, пошкоджених росіянами.

При цьому українці з низькими доходами, як очікується, не відчують підвищення тарифів завдяки спеціальним субсидіям та енергоефективним заходам.

"Ті господарства, які отримували субсидії, і надалі їх отримуватимуть", — повідомив представник комітету парламенту з енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з травня 2023 року стартували масштабні ремонтні роботи на енергоблоках атомних електростанцій, тож в енергосистемі вже кілька днів спостерігається дефіцит потужності.

Також Фокус пояснював, які тарифи на комуналку не зміняться до кінця війни.