Пенсії в Україні: хто отримає надбавку 4200 гривен до виплати

Політв’язні комуністичного режиму СРСР отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною, а щорічна надбавка, згідно законопроєкту, підпадатиме під індексацію.

Деякі пенсіонери в Україні, відповідно до рішення Верховної Ради, можуть розраховувати на щомісячну доплату у розмірі 4200 грн. Про те, хто може претендувати на таку виплату, детально розповідає Фокус.

Хто зможе отримати доплату у розмірі 4200 грн

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 8032 "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо борців за незалежність України у XX столітті)". Він гарантує виплату надбавок до пенсії у розмірі 4200 грн на місяць з подальшою індексацією. Її отримуватимуть українські дисиденти — пенсіонери, які мають статус борців за незалежність України у XX столітті та відповідно до Закону "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення).

Також право на такі надбавки отримали громадяни, яких у цей час примусово та безпідставно помістили до психіатричного закладу й зараз вони реабілітовані у встановленому законом порядку.

"Це люди, без яких ми б не мали сьогодні вільної України, і яких, на жаль, уже дуже мало залишилося серед нас. Крім того, з закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" вилучені згадки про радянські нагороди й звання, а перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги. Ще один крок у бік політичної й соціальної справедливості", — заявив ініціатор законопроєкту Володимир В’ятрович.

Зазначається, що політв’язнів комуністичного режиму СРСР в Україні не більше кількох сотень.

Нагадаємо, що в Україні громадяни можуть отримувати пенсії за вислугою років. Вони встановлюються категоріям громадян, які працювали на роботах, які призвели до втрати професійної придатності чи працездатності.

Раніше повідомлялося, що на початку весни в Україні провели індексацію пенсійних виплат. Підвищення торкнулося понад 10 мільйонів українців.