ЗС РФ пошкодили ТЕЦ у Кривому Розі: місто частково знеструмлено

У Міненерго наголосили, що енергетикам вдалося частково вирішити проблему, але кілька тисяч абонентів змушені зачекати. Ремонтні роботи продовжуються.

Через ракетний обстріл російських окупантів у Кривому Розі було пошкоджено ТЕЦ. Декілька тисяч місцевих жителів залишилися без електрики. Про це заявили у пресслужбі Міністерства енергетики 13 червня.

"Внаслідок обстрілу є пошкодження та відключення магістральних мереж на Дніпропетровщині. Без світла — понад 9 тисяч людей. У Кривому Розі без живлення залишилися три шахти, в яких було заблоковано кілька десятків людей. Пізніше шахтарів було врятовано", — йдеться у повідомленні.

Після того, як вибухова хвиля пошкодила ТЕЦ у Кривому Розі, 6 тисяч абонентів залишились на невизначений термін без світла. Їх було більше, проте енергетики зранку змогли частково вирішити проблему.

Страждають від російських обстрілів й інші області. У Донецькій без світла залишився 41 населений пункт, а в Дніпропетровській — 3. Також пошкоджено енергетичну інфраструктуру у Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.

Внаслідок постійних ракетних атак та підриву Каховської ГЕС без живлення залишаються 15 тисяч споживачів у Херсонській області. Затоплення населених пунктів пошкодило щонайменше 110 трансформаторних підстанцій у Херсоні та 35-в звільненій від росіян частині області.

У Миколаївській області підтопило 42 трансформаторні підстанції та 10 населених пунктів повністю без електрики. Ще 5 – частково.

"Ремонтні бригади поки що не можуть розпочати відновлювальні роботи на підтопленій береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ через надто високий рівень води. Однак енергетики вже працюють над відновленням електропостачання для споживачів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 червня у ДТЕК повідомили, що в Україні можуть запровадити відключення світла через підрив Каховської ГЕС. Формат роботи української енергосистеми зазнав деяких змін після того, як росіяни підірвали греблю. Вечорами, як попереджають ДТЕК, може виникати дефіцит з обмеженнями для побутових споживачів.