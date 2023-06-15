В Україні змінилися ціни на яйця: де купити найдешевші

Експерти прогнозують, що ціна на яйця продовжить падіння аж до середини літа. Зниження вартості пов'язано з тим, що на ринок зайшла продукція приватних господарств.

Ціни на яйця в Україні значно знизилися за останній місяць. Раніше їхня вартість підскочила вдвічі, але зараз тенденція змінилася, йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

Як змінювалися ціни на яйця в Україні

Восени 2022 року ціни на яйця рекордно зросли. Тоді вартість десятка коливалася близько 80 гривень.

Тепер вартість цього продукту пішла вниз, і, за прогнозами експертів, тенденція триватиме до середини літа. Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Світлана Пашко пояснила, що падіння цін пов'язане із приходом на ринок продукції приватних господарств, які виробляють майже 50% всього обсягу яєць в Україні.

Скільки зараз коштують яйця

Журналісти зазначають, що зараз найдешевші яйця продаються у мережі супермаркетів АТБ, де за десяток просять 35.80 гривень.

Також доступна пропозиція є і у супермаркетах Varus. Там продукт коштує від 39,99 гривень за десяток.

У торговельній мережі "Сільпо" – найдешевші яйця від ТМ "Квочка". За акцією вони коштують 49.99 гривень.

У мережі магазинів Novus ціна десятка яєць стартує від 54,99 гривень. Найдешевшими яйцями у цього рітейлера також є продукти ТМ "Квочка".

Автори матеріалу зазначають, що на щотижневих продуктових ярмарках у Києві найнижча ціна за десяток становить 45 гривень. Йдеться про яйця ТМ "Ясенсвіт".

Нагадаємо, 12 червня Фокус розбирався, чи зможуть українці побачити падіння вартості борщового набору. На думку експертів, тих цін, які були у 2022 році, очікувати не варто, оскільки витрати на вирощування овочів суттєво збільшились.

Цього ж дня ми писали, як змінилися ціни на м'ясо у травні. Так, курячі гомілки протягом травня стали дорожчими на 6,9%. Загалом за п'ять місяців 2023 року роздрібні ціни на м'ясо серйозно зросли.