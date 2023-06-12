М'ясо дорожче, яйця дешевші: як влітку змінюватимуться ціни в Україні

З осені минулого року, коли російські окупанти масштабно атакували енергетичну інфраструктуру, в Україні прискорилося зростання цін. Фокус розповідає, що відбувається з цінами у 2023 році та чого очікувати українцям.

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У травні 2023 року в Україні продовжилася квітнева тенденція щодо уповільнення темпів зростання споживчих цін. Як свідчать дані Держстату, індекс споживчих цін у травні становив 0,3%, а в річному обчисленні зменшився до 15,6%. Але радіти рано, оскільки, як пише Фокус у своїй статті "Новий урожай, катастрофа на ГЕС і тарифи. Що з цінами в Україні та чи дешевшатимуть продукти", новини з фронту, катастрофічна ситуація на півдні через теракт росіян на Каховській ГЕС і деякі інші фактори цілком здатні перевернути ситуацію з ніг на голову.

Важливі продукти: що відбувається з цінами на м'ясо та яйця

Середньомісячна ціна десятка курячих яєць у травні становила 56,10–59,05 грн. У порівнянні з квітнем їхня вартість знизилася від 7,3 до 11,1%. Водночас цінники на основні види м'яса — яловичину, свинину, м'ясо птиці — торгові мережі не змінюють. Серед винятків — курячі гомілки, які в травні стали дорожчими на 6,9%. Загалом за п'ять місяців 2023 року роздрібні ціни на м'ясо серйозно зросли.

Як змінилися ціни на м'ясо в травні:

яловичі ребра — 157,98 грн/кг (+11,4% до січня 2023 року );

); курячі гомілки — 81,95 грн/кг (+15,2%);

куряче філе — 148,60 грн/кг (+7,4%);

свиняча грудинка — 183,86 грн/кг (+5,2 %);

свинячий нашийок — 241,81 грн/кг (+22,5%).

Головна причина зростання цін — високі енерговитрати переробних підприємств, недостатньо розвинений внутрішній ринок через скорочення виробництва внаслідок втрати низки підприємств у районах поблизу зони ведення бойових дій, а високий попит продукції підприємства тривалий час закривали імпортом. Нещодавно в Асоціації "Свиноводи України" повідомили, що частка імпортної свинини в порівнянні з минулим роком скорочується.

Водночас, як вважають опитані Фокусом експерти, на тлі збільшення пропозиції яєць вони дешевшатимуть як мінімум до середини літа. За словами старшої наукової співробітниці відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Світлани Пашко, це пов'язано з приходом на ринок продукції приватних господарств, що виробляють приблизно половину всього обсягу яєць в Україні.

"Але не слід забувати, що зменшення або зростання ціни на курячі яйця залежатиме й від проведення воєнних дій на території України", — зазначила старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Світлана Пашко.

Також улітку продовжиться тенденція коливання роздрібних цін на основні види м'яса. Наприклад, роздрібні ціни на яловичину мають знизитися до 3%, а ось вартість курятини та свинини, навпаки, підскочити до 9%.

"Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України в нас нестабільна та складно прогнозована ситуація в ланцюжку "переробка-реалізація-споживання" основних видів м'яса", — пояснює провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Наталія Копитець.

Не бачити українцям і дешевого хліба. На думку експертів, середня ціна хлібобулочних виробів продовжить поступове зростання загалом на 0,5-2% на місяць.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що через теракт росіян на Каховській ГЕС українці залишаться без улюблених кавунів і помідорів із Херсонської області.