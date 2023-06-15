В Україні посилять перевірки одержувачів субсидій: кого позбавлять виплат
Державні інстанції проводитимуть три етапи перевірки виплат субсидії в Україні. У разі виявлення порушення допомога припиняється, а переплату змусять повернути державі.
В Україні будуть проводити масштабну перевірку одержувачів субсидій, тому деяких українців можуть позбавити відповідних пільг. Подробиці вказані у наказі № 190 Міністерства фінансів України.
Ті, хто отримують субсидії 2023 року, пройдуть перевірки. У відомстві наголосили на важливості таких заходів. Верифікація проводиться щороку, а нарахування субсидії відбувається для певних категорій громадян. У 2023 році впроваджується посилений варіант моніторингу відповідних виплат. Інформацію відповідні інстанції отримають з чотирьох реєстрів:
- реєстр застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд України
- реєстр Міграційної служби
- реєстр Державної податкової служби
- реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції
Кабмін вважає, що дуже важливо врегулювати це питання. Ініціатива щодо перевірки субсидіантів полягає нібито у тому, щоб "очистити" списки від правопорушників.
Обсяги допомоги, яку виплачують не за призначенням, можуть сягати понад 10%. Фінансові виплати держава надає винятково тим, хто їх потребує. Служби проводитимуть три етапи перевірки. Під час звернення за допомогою, її отримання, а також після відповідних виплат.
Фахівці зможуть отримати дані та перевірити кожного громадянина. Йдеться про таку інформацію:
- зареєстровані транспортні засоби
- реквізити документів
- бюджетні рахунки та зарахування надходжень щодо сплати штрафів за кримінальні чи адміністративні порушення
- митне оформлення транспорту, складових частин
- джерела доходів
У разі виявлення порушення виплати припиняються. Кошти змусять повернути державі переплату.
Фокус 13 червня повідомив, субсидії в Україні на оплату комунальних послуг й надалі видають. У матеріалі опублікована інформація для громадян, які орендують житло у 2023 році.