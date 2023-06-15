В Україні посилять перевірки одержувачів субсидій: кого позбавлять виплат

Державні інстанції проводитимуть три етапи перевірки виплат субсидії в Україні. У разі виявлення порушення допомога припиняється, а переплату змусять повернути державі.

В Україні будуть проводити масштабну перевірку одержувачів субсидій, тому деяких українців можуть позбавити відповідних пільг. Подробиці вказані у наказі № 190 Міністерства фінансів України.

Ті, хто отримують субсидії 2023 року, пройдуть перевірки. У відомстві наголосили на важливості таких заходів. Верифікація проводиться щороку, а нарахування субсидії відбувається для певних категорій громадян. У 2023 році впроваджується посилений варіант моніторингу відповідних виплат. Інформацію відповідні інстанції отримають з чотирьох реєстрів:

реєстр застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд України

реєстр Міграційної служби

реєстр Державної податкової служби

реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції

Кабмін вважає, що дуже важливо врегулювати це питання. Ініціатива щодо перевірки субсидіантів полягає нібито у тому, щоб "очистити" списки від правопорушників.

Обсяги допомоги, яку виплачують не за призначенням, можуть сягати понад 10%. Фінансові виплати держава надає винятково тим, хто їх потребує. Служби проводитимуть три етапи перевірки. Під час звернення за допомогою, її отримання, а також після відповідних виплат.

Фахівці зможуть отримати дані та перевірити кожного громадянина. Йдеться про таку інформацію:

зареєстровані транспортні засоби

реквізити документів

бюджетні рахунки та зарахування надходжень щодо сплати штрафів за кримінальні чи адміністративні порушення

митне оформлення транспорту, складових частин

джерела доходів

У разі виявлення порушення виплати припиняються. Кошти змусять повернути державі переплату.

Фокус 13 червня повідомив, субсидії в Україні на оплату комунальних послуг й надалі видають. У матеріалі опублікована інформація для громадян, які орендують житло у 2023 році.