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В Україні посилять перевірки одержувачів субсидій: кого позбавлять виплат

Фото: Pixabay | В Україні перевірять одержувачів субсидій

Державні інстанції проводитимуть три етапи перевірки виплат субсидії в Україні. У разі виявлення порушення допомога припиняється, а переплату змусять повернути державі.

В Україні будуть проводити масштабну перевірку одержувачів субсидій, тому деяких українців можуть позбавити відповідних пільг. Подробиці вказані у наказі № 190 Міністерства фінансів України.

Ті, хто отримують субсидії 2023 року, пройдуть перевірки. У відомстві наголосили на важливості таких заходів. Верифікація проводиться щороку, а нарахування субсидії відбувається для певних категорій громадян. У 2023 році впроваджується посилений варіант моніторингу відповідних виплат. Інформацію відповідні інстанції отримають з чотирьох реєстрів:

  • реєстр застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд України
  • реєстр Міграційної служби
  • реєстр Державної податкової служби
  • реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції

Кабмін вважає, що дуже важливо врегулювати це питання. Ініціатива щодо перевірки субсидіантів полягає нібито у тому, щоб "очистити" списки від правопорушників.

Обсяги допомоги, яку виплачують не за призначенням, можуть сягати понад 10%. Фінансові виплати держава надає винятково тим, хто їх потребує. Служби проводитимуть три етапи перевірки. Під час звернення за допомогою, її отримання, а також після відповідних виплат.

Фахівці зможуть отримати дані та перевірити кожного громадянина. Йдеться про таку інформацію:

  • зареєстровані транспортні засоби
  • реквізити документів
  • бюджетні рахунки та зарахування надходжень щодо сплати штрафів за кримінальні чи адміністративні порушення
  • митне оформлення транспорту, складових частин
  • джерела доходів

У разі виявлення порушення виплати припиняються. Кошти змусять повернути державі переплату.

Фокус 13 червня повідомив, субсидії в Україні на оплату комунальних послуг й надалі видають. У матеріалі опублікована інформація для громадян, які орендують житло у 2023 році.