Водоканали закликали підвищити тарифи на воду з 1 липня: скільки платитимуть українці

У разі погодження відповідного запиту, який розглядатиме НКРЕКП, тарифи на воду для побутових споживачів у середньому можуть зрости на 33%.

Комунальні підприємства, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення, звернулися до Національної комісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищити тарифи з 1 липня на воду для населення. Про це заявив президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький, пише "Укрінформ".

У разі погодження відповідного запиту тарифи можуть значно зрости. Йдеться про показник підвищення середньому на 33%.

З його слів, водоканали повинні дотримуватися всіх технологічних процесів для забезпечення населення ресурсом. Він зазначив, що влітку минулого року відбулися подання розрахунків тарифів, які мають діяти у 2023 році.

"Ми очікували, що НКРЕКП ухвалить рішення про їх встановлення ще у грудні", – пояснив Дмитро Новицький.

Асоціацію, з його слів, переконували, що підвищення тарифів буде розглянуто після завершення опалювального сезону, але цього не відбулося. Згодом розгляд переносили на інші терміни.

"Потім перенесли розгляд на 1 травня, потім – на 1 червня", – висловився Новицький.

Фахівець наголосив, що у такому підвищенні тарифів є необхідність, адже галузь потребує відновлення та розвитку. За його інформацією, збитки водопровідного сектору у 2022 році становили 4,4 млрд грн. З початку цього року – вже 3,4 млрд грн.

Новицький додав, що асоціація закликала регулятора ухвалити рішення щодо встановлення нових тарифів на воду з 1 липня. З його слів, йдеться про мінімальні розрахунки, які допоможуть системі водозабезпечення нормально функціонувати.

Нагадаємо, 13 червня в Офісі президента пояснили причини підвищення тарифів на світло. Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма наголосив, що підвищення цін на електроенергію в Україні є необхідним, щоб відновити енергосистему.