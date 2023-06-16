Постраждалі від підриву Каховської ГЕС отримають компенсації за житло: що відомо

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, українцям пропонуватимуть два види компенсації, а громадяни обиратимуть той, який їм підходить найбільше.

Українцям нададуть компенсації за житло через підрив Каховської ГЕС. Механізм відшкодування буде аналогічним програмі "єВідновлення", повідомляє 16 червня пресслужба Кабміну.

Які умови компенсації

Зазначається, що громадянам потрібно буде не через застосунок "Дія", а через місцеве самоврядування. При цьому, як і решті постраждалих українців, надаватимуть два варіанти компенсацій.

"Людина обиратиме один із двох варіантів. Або придбати собі інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт чи відбудову власного будинку", — зазначив Денис Шмигаль.

Технічні обстеження постраждалих приміщень проводитимуть 15 фахівців, яких спрямують до зони лиха з десяти регіонів України.

Додамо, що на компенсації за житло через підрив Каховської ГЕС уряд виділив 980 мільйонів гривень.

Хто отримає компенсацію

Така можливість буде у громадян, які:

зазнали матеріальної шкоди, через втрату будь-якого майна, товару, нерухомості, виробництва, які були у власності чи розпорядженні;

залишилися без вигоди — доходу, який можна було б отримати від ведення діяльності, якби не сталось катастрофи;

отримали моральну шкоду (фізособи);

залишилися без зарплати (тільки якщо трудові відносини були призупинені після катастрофи);

понесли додаткові витрати через злочинні дії країни-агресора.

Виплати постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС

За інформацією міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, кожен постраждалий громадянин отримає одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Загалом український уряд надав Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям 564 млн 875 тисяч гривень.

Крім того, уряд домовився з міжнародними партнерами щодо фінансової підтримки постраждалих від підтоплення у Херсонській та Миколаївській областях. Відомо, зокрема, що Міжнародна організація з міграції ООН виплачуватиме 6 600 гривень на особу.

Раніше Фокус писав, що відновлення Каховської ГЕС може коштувати понад 800 млн доларів. Також Фокус повідомляв, що Україна після війни вимагатиме від Росії репарації за завдану шкоду через підрив греблі Каховської ГЕС.