Настануть зміни: Нацбанк хоче змінити правила купівлі доларів в Україні

У Національному банку обіцяють, що незабаром обмінний ринок запрацює за правилами, як це було кілька місяців тому.

В Україні незабаром зникне проблема із відмовою банків та обмінників приймати долари без комісії. Про це повідомив член ради НБУ Василь Фурман.

За його словами, над питанням трактування ступеня зношування купюр зараз активно працюють.

"Нещодавно представники НБУ спілкувалися на цю тему з керівниками небанківських банків та фінустанов. За підсумками дискусії дійшли висновку, що найближчим часом це питання буде вирішено. Люди не повинні турбуватися", — розповів він.

Фурман вважає, що незабаром обмінний ринок запрацює за правилами, як це було кілька місяців тому. Він зазначив, що зараз готівковий долар допомагає зберегти капітал. Нещодавно на ньому можна було добре заробити, адже ставка дохідності за доларовими депозитами перевищувала 10%. Наразі ситуація інша.

Прибутковість доларових депозитів у великих банківських установах – менш як 1%, середніх банках – 1-3%. І зараз на перше місце виходять гривневі депозити, ставка за якими сягає 15-30%, та облігації внутрішньої державної позики (прибутковість довгострокових ОВДП – під 20%). Тому громадянам зараз набагато вигідніше користуватися саме цими інструментами зберігання та множення грошей. Але й за свої доларові заощадження", — пояснив Василь Фурман.

Коли потрібно сплачувати комісію за старі долари

Нещодавно в НБУ повідомили, що уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції.

Зокрема, це стосується здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року досі.

"Нацбанк не приймав жодних нормативно-правових актів, які передбачають заборону на здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та випущених в обіг раніше", — наголосили в НБУ.

Раніше стало відомо, що українські банки, на вимогу Нацбанку, повідомлятимуть про оплату своїх клієнтів в інтернеті, а також про всі перекази між фізособами та компаніями.

Як пояснили в НБУ, отриману від фінустанов інформацію згодом використовують виключно з наглядовою метою.