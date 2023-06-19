Пенсії та війна: як зміняться майбутні виплати українців через РФ

Багатьох співгромадян хвилює питання, як зниження зарплати під час війни позначиться на майбутній пенсії. Фокус розповідає, на що чекати українцям.

Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України у лютому 2022 року деяким українцям пощастило не опинитися у зоні бойових дій чи окупації. Натомість вони втратили роботу або значну частину доходів. Тому багатьох співгромадян хвилює питання, як зниження зарплати під час війни позначиться на майбутній пенсії. Фокус розповість, чого чекати українцям.

Що буде з пенсіями через війну

Так, у ПФУ зазначають, що у 2022 році пенсійний закон був доповнений нормою, згідно з якою, якщо це доцільно, можна виключати як невигідні місяці заробітної плати, нарахованої у період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення.

При цьому можливість виключати при розрахунку пенсії періоди з невеликим заробітком у зв'язку з особливим становищем було передбачено законодавством і раніше – у зв'язку із запровадженням карантину: з місяця його запровадження у 2020 році та шести календарних місяців після його завершення.

"Тобто місяці роботи під час карантину та воєнного стану, за які сплачено внески, буде враховано до страхового стажу, а невигідний заробіток для розрахунку пенсії за цей час (якщо коефіцієнт зарплати низький порівняно з іншими місяцями періоду) можна не враховувати", — пояснили у ПФУ.

Українцям можна "викреслити" період із невигідною зарплатною, оскільки така можливість передбачена саме для того, щоб мінімізувати негативний вплив карантину та воєнного стану на розмір пенсії.

Такий виняток називається "оптимізацією" заробітку. Порядок "оптимізації" заробітної плати для розрахунку пенсії визначено статтею 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". В рамках оптимізації можна виключити з підрахунку зарплати періоди до 60 календарних місяців страхового стажу поспіль, але не більше ніж 10% тривалості страхового стажу.

Додатково понад 10% тривалості страхового стажу може бути виключений заробіток за періоди:

карантину;

воєнного стану;

термінової військової служби;

навчання;

догляду за особою з інвалідністю І групи або дитиною з інвалідністю, людиною, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Після "оптимізації" період, за який враховується заробітна плата для розрахунку пенсії, не може бути меншим за 60 календарних місяців, йдеться у роз'ясненні.

Раніше у ПФУ розповіли, хто може розраховувати на дві виплати одночасно у 2023 році. За інформацією відомства, це громадяни, які вийшли на пенсію за віком, які одночасно постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Також нагадаємо, що деякі пенсіонери в Україні згідно з рішенням Верховної Ради можуть розраховувати на щомісячну доплату у розмірі 4200 грн.