В Україні швидко зростають зарплати: кому підвищують та до якого рівня

Посилення конкуренції за працівника супроводжується готовністю роботодавців потроху підвищувати зарплати. Як змінюють винагороду та скільки готові платити новим працівникам влітку 2023 року?

В Україні спостерігається стабільна тенденція росту середньої зарплати: за рік вона додала 10% і у травні склала 16 500 грн. У столиці показник традиційно найвищий — 18 200 грн на місяць. Про це пише Фокус у новій статті "Заробити тисячу доларів. Як зростають зарплати в Україні та кого зараз шукають компанії".

"У Києві пропозицій більше, тому й зарплата вища, — пояснює операційна директорка компанії GRC Наталья Слинько. — Тим часом, у прифронтових регіонах — з Харкова й по Миколаїв — вона навіть у два рази нижча, у західних і центральних — приблизно 80-90% від київської".

Зарплати в Україні: кому платять найбільше

За даними Work.ua, серед категорій з найвищою зарплатою зберігається стабільність. Лідирує "Нерухомість" і "Топменеджмент, керівництво вищої ланки", де пропонують 30 тис. грн. У категорії "Транспорт, автобізнес" середня зарплата складає 20,5 тис. грн, в сегменті "Продажі, закупівлі" — 20 тис. грн, а в розділі "Маркетинг, реклама, PR" — 19 тис. грн.

Хто в Україні отримував найвищу середню зарплату*

PHP розробник рівня Senior — 160 тис. грн

керівник в логістиці — 150 тис. грн

керівник нерухомості — 100 тис. грн

директор з логістики — 100 тис. грн

керівник відділу оренди — 100 тис. грн.

*за даними Rabota.ua, станом на 19 червня, аналіз зарплат у гривні за останні три місяці.

Перспектива зростання: чи будуть рости зарплати влітку — восени

На думку опитаних Фокусом експертів, винагорода в червні — вересні може зрости хіба для окремих позицій кваліфікованого персоналу, але не більше, ніж на 5-10%. Загалом підстав для підвищення зарплат в Україні немає, каже економіст Олег Пендзин.

"Стимулами для підняття зарплат є ріст мінімалки, яку держава закладає в бюджет, а також дефіцит кадрів", — пояснює він.

Однак, продовжив експерт, мінімалка до кінця року не збільшиться, а тиск вакансій — недостатній. В Україні традиційно в дефіциті — кваліфіковані робітники, проте за великим рахунком, кількість вакансій менша за кількість пошукачів.

З травня 2023 року зарплатні пропозиції роботодавцев почали змінюватись - новим кадрам готові платити більше Фото: Pexels

"Зазвичай після таких криз, спричинених війною, власники бізнесу "відбивають" понесені збитки, і тільки потім підвищують зарплати. Ситуація досі дуже погана. Тож сумніваюся, що у бізнесу є ресурси, щоб збільшувати зарплати", — пояснив експерт Українського інституту майбутнього Данило Монін.

Нагадаємо, згідно з розкритими урядом даними, у травні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив 67 439 грн зарплати (нараховано 83 776 грн). Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина отримала за місяць 66 764 грн (нараховано 82 936 грн). Найоплачуванішим держслужбовцем за підсумками травня став заступник держсекретаря Володимир Федорчук. Йому нарахували 188 029 грн.

Також Фокус писав, що на сайті ВРУ зареєстровано законопроєкт, яким пропонують доплачувати прокурорам, які продовжують працювати в небезпечних зонах — районах бойових дій. Крім того, їм пропонують виплачувати одноразову допомогу.