Підрив Каховської ГЕС: як постраждалим отримати 5 тисяч грн від Кабміну та 6600 грн від ООН

Українцям, які виїхали з тимчасово окупованої території Лівобережжя, потрібно звертатися до адміністрацій за адресою фактичного проживання за отриманням коштів від Кабміну та ООН.

Мешканці Херсонської та Миколаївської областей, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС, можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 5000 грн від українського уряду та 6600 грн від Міжнародної організації з міграції ООН. Про це повідомили у Мінінтеграції у Telegram.

Виплати від уряду та міжнародних донорів також можуть отримати ті громадяни, які з 6 червня змогли виїхати підконтрольну Україні територію із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя. Подати звернення щодо отримання коштів можна не пізніше 31 серпня. На кожного члена родини передбачено по 5000 гривень.

Потрібно звертатися до адміністрацій за адресою фактичного проживання. Варто мати й певні документи, зокрема й такі:

Документ, що засвідчує особу

Документ, що підтверджує реєстраційний номер платника податків

Свідоцтво про народження дитини.

Представники органу соціального захисту повинні протягом 10 робочих днів розглянути звернення.

Громадяни, які постраждали, також мають можливість отримати кошти від ООН. Потрібно звернутися до органу соцзахисту за місцем фактично проживання. Саме представники місцевої влади відповідальні за надання відповідної допомоги. Отримати виплати можна у відділення Укрпошти. На міжнародну допомогу право мають також ті, хто зумів виїхати з тимчасової окупованої території, яка була затоплена внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Нагадаємо, зранку 6 червня російські загарбники підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Мешканців потенційно небезпечних районів просять підготувати документи й подбати про домашніх улюбленців. Загроза затоплення існує для населених пунктів на обох берегах Дніпра.