Повернення "білих комірців": які спеціалісти зараз в дефіциті та скільки їм платять

В Україні спостерігається дефіцит кадрів чи не у всіх сферах. Процес пошуку підходящих кандидатів ускладнює те, що не всі роботодавці можуть запропонувати високу винагороду. Фокус з’ясував, де шукають "білих комірців" та яку зарплату пропонують.

З весни 2023 року фінансові компанії та банки активно залучають персонал на відкриті позиції, а запропонована зарплата залежно від позиції складає 13-30 тис грн на місяць. Зокрема банки в Україні активно шукають працівників відділень, бекофісу, аналітиків, ІТ-спеціалістів. Про це пише Фокус у новій статті "Заробити тисячу доларів. Як зростають зарплати в Україні та кого зараз шукають компанії".

"Потребуємо широкого спектру спеціалістів – від початківців до сильних ІТ-спеціалістів та кваліфікованих банківських співробітників. Тривалість пошуку залежить від профілю кандидата. У середньому він займає 15-40 робочих днів", — зауважила Світлана Тихоненко, керівниця управління з розвитку бренда роботодавця банку ПУМБ.

У телекомі особливо відчутний дефіцит спеціалістів рівня middle, тобто професіоналів з наявним досвідом роботи, каже Світлана Кончаніна, начальниця департаменту із залучення та розвитку талантів компанії "Київстар".

Банкіри активно шукають широкий спектр спеціалістів - від менеджерів відділення до ІТ-фахівців Фото: Pexels

Відновили активне залучення персоналу в травні-червні 2023 року і девелопери. Зокрема, шукають "білих комірців" й офісних працівників, а також директорів з маркетингу, комерційних директорів, до яких нині висуваються нові вимоги.

"Якщо раніше компанія могла собі дозволити умовно і "стратега", і виконавця, тобто наймала окремо "голову" й окремо "руки", які будуть втілювати ці ідеї, то зараз хочуть універсала", — зазначила керуючий партнер спільноти девелоперів житла RED Community Тетяна Шульга–Забєльська. За її словами, таких працівників компаніям доводиться шукати декілька місяців.

Дефіцит кадрів у металургії спостерігався до війни - чимало працівників мігрували за кордон і зараз ця тенеденція посилилася Фото: Интерфакс-Украина

Промислові підприємства залучають кадри ззовні, якщо не знаходять таку експертизу всередині, каже Юлія Заболотна, директорка департаменту з персоналу компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг".

"Наприклад, це можуть бути спеціалісти в департамент екології, IT, фінансовий аудит. Або, якщо запит великий, а внутрішніх кандидатів недостатньо, як в випадку з електромонтерами, робочими на шахту", — розповіла вона.

Роботодавці віддають перевагу універсальним менеджерам, які здатні і генерувати ідеї, і виконувати їх.

Дефіцит кадрів на виробництві відчули ще до війни, продовжує Заболотна. Адже багато професійних та інженерних кадрів переїхали працювати до Польщі, Словаччини, Румунії, Чехії.

Що пропонують роботодавці "білим комірцям" влітку 2023 року

Високу винагороду запропонувати можуть не всі роботодавці. Це ускладнює процес пошуку підходящих кандидатів. Так, зарплати на керівних посадах у сфері девелопменту подекуди залишаються на довоєнному рівні, топменеджерам можуть запропонувати формат партнерства.

Винагорода розробників програмного забезпечення, яка часто прив’язується до доларового чи єврового еквіваленту, практично не змінилися, порівняно з довоєнним рівнем, каже Христина Венгриняк, директор асоціації розробників програмної продукції та постачальників ІТ-сервісів Software Ukraine. Вона пояснює: ті компанії, які платили в гривні, подекуди підвищували цьогоріч зарплати. Однак буває, що розробникам доводилося підшукувати інший проект на заміну закритому, щоб компенсувати втрату доходу. Також у галузі IT помітною є міграція спеціалістів.

Винагорода розробників ПЗ в Україні, яка виплачувалася у валюті, практично не зімнилася

У юридичній сфері зарплати теж зростають, але повільніше, ніж в інших секторах. Наразі середня зарплата юриста в Україні становить 17 тис. грн.

"На даний час ситуація із заробітними платами на юридичному ринку поступово відновлюється, але говорити про довоєнний рівень ще складно, оскільки наш сектор тісно пов’язаний із настроями інвесторів і загальним бізнес-кліматом", — зауважила Юлія Михальська, HR директор юридичної фірми TOTUM.

Більш, ніж половина промислових підприємств (60%), готова підвищувати зарплати кваліфікованому персоналу, якого бракує, кажуть в Українському союзі промисловців і підприємців. Однак за останні півроку таке підвищення відбулося всього на 5-7%.

Якими є зарплатні пропозиції для спеціалістів в Україні*

менеджер банківського відділення (Київ): 14-23 тис. грн

менеджер з продажу (Київ): 15-30 тис. грн

менеджер по роботі з клієнтами — 20-100 тис. грн

архітектор — 20-41 тис. грн

юрист — 15-45 тис.грн

спеціаліст зі страхування — 15-25 тис. грн

HR спеціаліст — 20-30 тис. грн

ІТ-спеціаліст, інженер-програміст — 25-45 тис. грн

*дані Work.ua станом на 20 червня

Нагадаємо, уряд України готує законопроєкт, який закріпить статус англійської мови як мови міжнародного спілкування. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це відкриє українцям доступ до ринку праці, вищої заробітної плати після перемоги над російськими окупантами.

Також Фокус писав, що Кабмін хоче збільшити оклад громадян, які, незважаючи на війну, продовжують виконувати свій обов'язок і не залишили роботу в державній сфері. Згідно з проєктом ухвали, підвищення виплат, ймовірно, торкнеться співробітників організацій, установ та підприємств, які одержують зарплату з місцевого та державного бюджету на території можливих чи активних бойових дій.