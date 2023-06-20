"Все одно недоплачують": у ДТЕК назвали справедливий тариф на електроенергію

За словами Сергія Коваленка, перегляд тарифу зменшить фінансове навантаження на державну генерацію, але прибутки постачальників від цього не зростуть.

Підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн за кіловат-годину, яке відбулося 1 червня 2023 року, не означає, що українці платять реальну ціну за світло. Як пояснив генеральний директор компанії Yasno, яка входить до групи ДПЕК, Сергій Коваленко, населення навіть зараз недоплачує майже половину від того, скільки реально має платити.

За його словами, українці мають платити 5,44 грн за кіловат-годину, а не 2,64 грн. Свої слова він пояснив на прикладі структури ціни на електроенергію у Дніпропетровській області.

"Саме 5 грн 44 коп за кіловат-годину витрачає постачальник, щоб і забезпечити електроенергією побутового клієнта. При цьому населення купує електроенергію у постачальника за набагато нижчим регульованим тарифом — 1,44/1,69 грн до 1 червня та 2,64 грн зараз", — підкреслив Коваленко.

Решту, як зазначив гендиректор Yasno, покривають державні "Енергоатом" та "Укргідроенерго". До 1 червня, коли тариф для населення був на рівні 1,44 грн та 1,68 грн, держкомпанії компенсували ще більшу різницю — десь 3,76 грн з кіловат-години, тобто близько 140 млрд грн на рік.

"Зміна тарифу зменшить фінансове навантаження на державну генерацію. Доходи постачальників від цього не зростуть, просто частину, яку платила держава, тепер потрібно буде збирати із населення", — розповів Сергій Коваленко.

Ринкова ціна на електроенергію: чи можлива вона в українських реаліях

На думку директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, тариф у розмірі 2,64 грн за кВт-годину – тимчасовий, оскільки Україні слід рухатись у бік справжнього ринку електричної енергії. Отже, ціна на електроенергію для побутових споживачів має формуватись ринком, а не в кабінетах влади. Простіше кажучи: споживач має обирати компанію, як це відбувається з мобільними операторами.

Також Фокус писав, що останнє підвищення тарифу на електричну енергію для побутових споживачів має на меті допомогти відновитися енергетичній системі, яка постраждала від обстрілів з боку Росії.