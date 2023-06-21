Грошова допомога українцям від ООН: скільки та хто може отримати

Ряд міжнародних організацій наразі призупинила прийом заявок на грошову допомогу для постраждалих від війни українців. Вийняток — Агентство ООН у справах біженців, де все ще можна отримати грошову підтримку.

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) продовжує надавати грошову допомогу у розмірі 2220 грн на місяць на кожного члена родини протягом трьох місяців. Отже, для родини з чотирьох осіб загальна сума виплаченої організацією допомоги складе 26640 грн.

Хто може отримати допомогу від Агентства ООН у справах біженців

Звернутися до Агентства можуть особи чи сім’ї, які відносяться до однієї з цих категорій:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) від 24 лютого 2022 р;

постраждалі внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 р. у таких областях: Дніпропетровська, Полтавська, Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська, Харківська, Чернігівська, Сумська;

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переїзду до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 р.;

місячний дохід на одного члена родини становить менше 5400 грн;

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з однією або більше дітьми віком до 18 років або з з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома неповнолітніми;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені);

особи, що постраждали внаслідок руйнуванням дамби Каховської ГЕС.

При цьому допомогу можуть отримати тільки ті, хто не отримував кошти від інших міжнародних організацій.

За грошовою допомогою до Агентства можуть звернутися як внутрішньо переміщені особи, так і ті, хто повернувся після вимушеного переїзду через війну Фото: ТСН

Як подати заявку на отримання фінансової допомоги

Прийом заявок проходить лише офлайн. Членам родини потрібно пройти співбесіду у центрах збирання даних за цими адресами. Для включення у грошову допомогу домогосподарство передбачає таких членів:

голова домогосподарства;

дружина/чоловік;

його/її діти (до 23 років);

його/її батьки;

його/її дідусь і бабуся, лише якщо вони перебувають на їхньому утриманні.

Для отримання грошової допомоги потрібно пройти офлайн співбесіду і надати оригінали документів на кожного члена родини Фото: Pexels

З собою потрібно мати оригінали таких документів на кожного члена родини:

індивідуальний податковий номер;

національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

гривнева банківська картка головного заявника;

свідоцтво про народження дітей (за необхідністю);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за необхідністю);

посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання (за необхідністю).

Навіть якщо особи не відповідатимуть критеріям для отримання грошової допомоги, усі ВПО матимуть право на отримання безкоштовної юридичної та психосоціальної допомоги від організації.

Для родини з чотирьох осіб загальна сума виплаченої організацією допомоги складе 26640 грн.

Що відбувається з іншими програмами міжнародної допомоги?

У березні 2023 року Мінсоцполітики створило платформу єДопомога для збору заявок для отримання міжнародної допомоги з усіх регіонів України. Однак на сайті сказано, що у зв’язку з подачею громадянами України понад 10 мільйонів заявок, тимчасово припиняється їх збір задля опрацювання та передачі до міжнародних організацій. Після підтвердження готовності фінансової підтримки з боку міжнародних організацій прийом заявок на отримання допомоги буде відновлено. Також неможлива подача заявок напряму через офіційні сайти міжнародних організацій.

На допомогу Агентства ООН у справах біженців можуть претендувати тільки ті, хто не отримував кошти від інших організацій Фото: УНІАН

Загалом, фінансову підтримку українцям надають такі організації:

Представництво дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ);

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН);

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України (МЧКХ та ТЧХУ);

Міжнародна організація з міграції (МОМ);

RED ROSE CDS LIMITED;

БО "Людина в біді";

Норвезька рада у справах біженців;

Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації ACTED; відокремлений підрозділ Міжнародної Федерації Handicap в Україні психологічна підтримка та реабілітація.

Раніше повідомлялось, що Данська рада у справах біженців (DRC) відкрила реєстрацію на фінансову допомогу для українців, які евакуюються з Херсонської області через загрозу затоплення після підриву греблі Каховської ГЕС.

Також Фокус писав, що в Україні узгодили інший алгоритм перевірок внутрішніх переселенців. Тепер їх перевірятимуть лише за наявної підозри на неправомірне отримання допомоги. А територіальні органи соціальних служб зобов'язані попереджати переселенців про майбутній візит.