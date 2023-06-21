"До 2027 року": ЄС покриє майже половину потреб України, — фон дер Ляєн

Для фінансування цього фонду Євросоюз передбачив три джерела: гранти з бюджету ЄС, надання кредитів і використання доходів, одержаних від заморожених російських активів.

Європейський Союз забезпечить 45% усіх потреб України у фінансуванні аж до 2027 року. Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Лондоні на міжнародній конференції з відновлення України.

У своїй заяві про фінансову підтримку України до 2027 року вона повідомила про створення нового спеціального фонду, який забезпечуватиме постійну фінансову допомогу. Для фінансування цього фонду Євросоюз передбачив три джерела: гранти з бюджету ЄС, надання кредитів і використання доходів, одержаних від заморожених російських активів.

"До 2027 року бюджетний дефіцит України становить близько 60 мільярдів євро. Потреби для швидкого відновлення становлять близько 50 мільярдів євро. Це становить загалом 110 мільярдів євро до 2027 року, які не покриті. Тому вчора я запропонувала країнам-членам ЄС покрити 45 % цього розриву — це в сумі 50 млрд євро для України. Ми працюватимемо з Україною над відповідним планом інвестицій і реформ", — повідомила фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн зазначила, що Євросоюз несе особливу відповідальність за майбутнє України: "Причина проста: коли українці уявляють своє майбутнє, вони бачать прапор Європи, що майорить над їхніми містами. І я не сумніваюся, що Україна буде частиною нашого Союзу".

Також наголошується, що Єврокомісія планує сьогодні виступити з усною заявою про просування України в реформах, спрямованих на досягнення членства в Європейському Союзі.

Нагадаємо, що наприкінці березня 2023 року міністр фінансів Сергій Марченко поділився з журналістами інформацією про військові витрати України. За словами чиновника, за місяць для захисту від російських окупантів наша країна витрачає близько 130 мільярдів доларів.

А також Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні на 60 млрд доларів.