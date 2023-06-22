Валюта на картці: чи пом'якшить НБУ цього року валютні обмеження для громадян

В Україні з початку війни 24 лютого 2022 року діють обмеження для громадян, зокрема заборонена безготівкова купівля іноземної валюти. Фокус з’ясував, чи готується послаблення валютних обмежень.

Національний банк України своїми рішеннями від 15 та 20 червня послабив обмеження на купівлю та перерахування за кордон валюти для бізнесу, який має сплатити за валютними кредитами іноземним кредиторам. Проте для фізичних осіб поки що послаблень валютних обмежень не відбувається. Про це пише Фокус у статті "Літній долар та контрнаступ. Навіщо Нацбанк пом’якшує обмеження та що буде з курсом у липні".

Що ж стосується наступних кроків Нацбанку щодо зняття валютних обмежень, то експерти кажуть, що такі кроки будуть, але вони стосуватимуться бізнесу, а не фізичних осіб, яким заборонена, наприклад, купівля безготівкової іноземної валюти (на власні картки).

"Стратегічно НБУ декларує, й досі не було підстав сумніватися в щирості цих декларацій, бажання повернутися до гнучкого курсоутворення та таргетування інфляції. Навіть до початку війни валютний ринок України не був повноцінно лібералізованим. Зараз обмежень дуже багато, а "профільна" постанова №18 містить не обмеження, а виключення з них. Хоча слід визнати, що кількість останніх з півтора року зросла суттєво і ми вже дуже далекі від обмежень на початку війни. Зважаючи на вже пройдені етапи лібералізації, можна констатувати, що насамперед при ухваленні кожного кроку регулятор орієнтується на його нагальність. Наступним кроком лібералізації може стати зміна, що виконуватиме цілком прикладну задачу, яку зараз ми навіть не можемо уявляти", — каже директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько. Експертка впевнена, що НБУ продовжить робити кроки, що послаблюватимуть обмеження. Але кожен з них зрештою не матиме значного впливу на валютний ринок, адже саме це є однією з ключових умов, яку прагне виконати регулятор, запроваджуючи зміни.

Валютні обмеження для фізичних осіб, ймовірно, будуть збережені надовго, вважають опитані Фокусом експерти

"Наразі Нацбанк досить ретельно вивчатиме ринок, готуючи певні подальші кроки до поступової його лібералізації. Але коли це може статися, і що саме "підпаде" під пом’якшення, не відомо. Розуміємо, що вдалі дії ЗСУ на фронті, підтримка з боку країн-партнерів можуть не прямо впливати на ті інші рішення регулятора. Але до остаточної лібералізації валютного ринку ще дуже далеко", — пояснив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Експерти кажуть, що НБУ буде послаблювати валютні обмеження, але робитиме це дуже повільно та обережно

В одному з банків Фокусу повідомили, що навряд чи слід очікувати значних послаблень валютних правил для фізичних осіб. "Існуючий рівень свободи цілком достатній для пересічного громадянина. Готівкову валюту можна купувати без обмежень, гривневі картки дозволено використовувати для купівлі товарів та послуг, а також зняття готівки за кордоном в межах, що достатні для задоволення простих щоденних потреб. Спеціальних, крім тих, що діяли й до війни, обмежень на вивезення готівкової валюти за кордон немає. Думаю, що розширювати ці можливості регулятор буде в останню чергу, коли вже буде знято більшість обмежень на операції юридичних осіб, адже зворотна послідовність може спричинити зростання тіньового сектору", — каже банківський експерт.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин переконаний: зняття обмежень буде йти дуже повільно й обережно, щоб не "зірвати" валютний ринок (не було негативного пливу на курс). "Ми будемо бачити обережні кроки, незначні послаблення, які будуть працювати одразу на дві сторони — й тих, хто купує та оперує валютою, а також на тих, хто буде її заводити, як інвестицію або кредит. Після кожного такого кроку НБУ буде брати паузу й спостерігати за зміною ситуації, після чого буде робити наступний крок", — каже Андрій Шевчишин.

Раніше Фокус війна створює ризики для курсу долара в Україні. Зокрема, повна блокада "зернового коридору" може суттєво погіршити платіжний баланс.