Українцям заборонять продавати машини та квартири: новий законопроєкт уряду

Якщо відомості про власника нерухомості, який хоче продати його, є в Єдиному реєстрі боржників, нотаріальний договір щодо розпорядження таким майном не матиме юридичної сили. Про це та інше йдеться у новому законопроєкті, що вже сьогодні на розгляді у парламенті.

Аби запобігти спробам боржника вивести активи (продати своє майно та сховати кошти), урядовий законопроект №9363 пропонує автоматизувати взаємодію Державного реєстру боржників з іншими реєстрами. Про це пише Фокус у новій статті "Ваш рахунок заарештовано". Як парламент збирається покращити стягнення боргів".

Перевірка інформації про власника авто у Єдиному реєстрі боржників та відмова у вчинені реєстраційних дій у випадку наявності такої інформації існувала і раніше, каже Максим Боярчуков, керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери".

Якщо відомості про власника автомобіля, який хоче продати його, є в Єдиному реєстрі боржників, то органи МВС зобов’язані повідомити про це приватного/державного виконавця та відмовити у проведенні такої переєстрації.

Якщо боржнику вдасться укласти нотаріальний договір про продаж квартири, то він не матиме юридичної сили, кажуть фахівці Фото: Getty Images

За словами Ігоря Лавріненка, радника, адвоката юридичної фірми TOTUM, у такому разі вчинення дій щодо розпорядження своїм майном (відчуження, застава/іпотека тощо) за допомогою органів нотаріату буде заблоковано. Більш того, якщо все-таки якимось чином вдасться укласти відповідний нотаріальний договір (інший правочин) щодо розпорядження нерухомим майном, то він не матиме жодної юридичної сили.

Згідно із законопроєктом, до реєстру не вноситимуть боржників, у яких розмір боргу за аліментами менший за суму за три місяці

Разом з тим, законопроект передбачає випадки, коли власникам авто — боржникам у реєстраційній дії (перереєстрації, знятті з обліку) не відмовлять.

До таких випадків відносяться:

перереєстрація не передбачає відчуження ТЗ;

відбувається придбання чи отримання ТЗ в рахунок погашення боргу;

придбання авто відбувається за договором купівлі-продажу предмету забезпечувального обтяження;

це безоплатна передача конфіскованого ТЗ.

Які ще зміни пропонує законопроект №9363

Урядова ініціатива вносить зміни у законодавство щодо боргів по сплаті аліментів.

"Законопроект передбачає, що не підлягають внесенню до Єдиного реєстру боржників відомості щодо боржників, які мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів (аліментів) в сукупному розмірі, меншому ніж сума платежів за три місяці", — зауважила Ірина Гутнік, юристка практики вирішення спорів юридичної компанії Arzinger.

Нагадаємо, у ВРУ зареєстровано урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження" №9363. Кабінет міністрів, який подав законопроєкт, також пропонує перевіряти наявність відомостей у Єдиному реєстрі боржників про власників нерухомості під час звернення до нотаріату з метою відчуження майна або передавання його у заставу.

Також Фокус писав, що у Верховній Раді з'явився законопроєкт, згідно з яким деяким українцям хочуть дозволити користуватися коштами на заарештованих рахунках. Так, на період до припинення або скасування воєнного стану військовослужбовці Збройних сил України, інших утворених згідно із законами України військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту України, на кошти яких накладено арешт, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку без обмежень.