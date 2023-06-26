"Ймовірний дефолт": агентство Fitch залишило без змін рейтинг України

У Міжнародному рейтинговому агентстві вважають, що Україна віддасть перевагу єдиній комплексній реструктуризації боргу наступного року.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "CC" (ймовірний дефолт). В агентстві зазначають, що це рішення відображає очікування щодо подальшої реструктуризації комерційного боргу до закінчення дворічної перерви у виплатах за єврооблігаціями у вересні 2024 року.

На думку аналітиків, на обслуговування зовнішнього суверенного боргу піде близько 7,6 мільярда доларів у 2025 році. Через значний дефіцит бюджету держборг у середньостроковій перспективі теж збільшиться, а поділ тягаря з комерційними кредиторами є ймовірною умовою тривалої підтримки офіційного сектору.

РДЕ в національній валюті також залишився на рівні "CCC-". Цей рейтинг відображає більш серйозні перешкоди для реструктуризації боргу в національній валюті з огляду на те, що лише 4% належать нерезидентам, 48% — НБУ, а 38% — українським банкам.

Базовий сценарій Fitch передбачає, що війна з Росією закінчиться не раніше 2024 року. ВВП України зросте:

на 3,5% — цього року

на 4% — у 2024.

Дефіцит держбюджету 2023 року буде на рівні 17,3% ВВП. Аналітики Fitch також прогнозують, що інфляція знизиться до 14,5% до кінця року, а облікова ставка буде знижена до 20%. У 2024 році рівень інфляції знизиться ще більше — до 12,7%.

Нагадаємо, Фокус уже писав, що Україна домоглася схвалення власників своїх валютних облігацій зовнішньої позики на відстрочку виплати боргових зобов'язань на суму $19,6 млрд на 2024 рік.

Крім того, у серпні минулого року стало відомо, що інвестори погодилися до 2024 року дати Україні відтермінування з виплати зовнішнього боргу, що становить $20 млрд. Таке рішення 75% власників облігацій ухвалили на тлі триваючої війни.