Переломний момент: чому світовій економіці знову пророкують фінансову кризу

Незважаючи на безперервне підвищення ставок протягом останніх 18 місяців, інфляція в багатьох провідних економіках залишається наполегливо високою, тоді як стрибок вартості запозичень спровокував найсерйозніші банківські колапси з часів фінансової кризи 15 років тому.

Для світової економіки зараз почався вирішальний час через спроби деяких країн стримати інфляцію. Таких висновків дійшли аналітики швейцарського Банку міжнародних розрахунків (BIS). Вони також закликали світові центробанки підвищувати процентні ставки, пише агентство Reuters.

Зазначається, що незважаючи на безперервне підвищення ставок протягом останніх 18 місяців, інфляція в багатьох провідних економіках залишається доволі високою, тоді як стрибок вартості запозичень спровокував найсерйозніші банківські колапси з часів фінансової кризи 15 років тому.

За словами генерального директора BIS Агустіна Карстенса, для світової економіки розпочався переломний етап, тому потрібно ретельно підготуватися до майбутніх серйозних викликів. Він також додав, що монетарна політика має відновити цінову стійкість, а фіскальна політика має консолідуватися.

Тим часом керівник грошово-кредитного та економічного підрозділу BIS Клаудіо Боріо наголосив, що є ризик виникнення "інфляційної психології", хоча очікуване підвищення ставок минулого тижня у Великій Британії та Норвегії засвідчило, що центральні банки намагаються "виконати свою роботу" та розв'язати проблеми.

Аналітики вважають, що чим довше інфляція залишатиметься на високому рівні, тим сильніше і триваліше необхідне посилення монетарної політики. Згідно зі звітом BIS, якщо процентні ставки повернуться до рівня середини 1990-х років, загальний тягар обслуговування боргу для провідних економік буде, за інших рівних умов, найвищим в історії.

За словами Боріо, центральні банки повинні ретельніше контролювати інфляцію, питання тільки в тому, якою буде ціна.

Нагадаємо, про світову рецесію, що насувається, ще в листопаді 2022 року попереджав засновник Amazon і один із найбагатших бізнесменів на планеті Джефф Безос. За його словами, економічний спад відбудеться майже в усьому світі, тому людству варто збирати гроші на майбутнє вже зараз і відмовитися від великих покупок.

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