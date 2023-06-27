В Україні переглянули максимальну вартість електроенергії для бізнесу: як зміняться ціни

Водночас мінімальна ціна на ринку на добу наперед, а також на внутрішньодобовому ринку, буде знижена до 10 грн/МВт*год.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) погодила рішення підвищити з 30 червня 2023 року нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. За відповідну постанову комісія проголосувала під час засідання 27 числа.

Що змінюється для бізнесу

В останній день червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) запроваджуються три рівні максимальних цін для часових слотів протягом доби:

для нічного періоду, з 00:00 до 07:00, верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросте до 3000 грн/МВт*год;

для денних годин з 07:00 до 19:00, верхня межа ціни електроенергії для бізнесу зросте до 5000 грн/МВт*год;

для вечірнього піку споживання електроенергії, з 19:00 до 23:00, максимальна ціна зросте до 7 200 грн/МВт*год.

Водночас мінімальна ціна на ринку на добу наперед, а також на внутрішньодобовому ринку, буде знижена до 10 грн/МВт*год. На балансуючому ринку максимальна верхня ціна – 125 % від ціни на ринку на добу наперед, мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт*год.

Коли в Україні вартість електроенергії формуватиметься так, як ціна бензину чи інтернету

На думку директора з енергетичних програм Центру Разумков Володимир Омельченко, Україні вже потрібно наближатися до справжнього ринку електричної енергії — коли ціну для населення має диктувати ринок, а не уряд.

"Важливо відмовитися від встановлення цін. Ціни мають встановлюватися ринком, споживач має обирати компанію, як це відбувається з мобільними операторами. І до цього треба рухатися. Перший етап переходу на ринкові ціни – підвищення тарифів. Ринкова ціна у нас сьогодні – близько 5-5 ,5 грн за кВт-годину. Щодо підвищення зараз до 2,64 грн за кВт-годину, то, ймовірно, розрахунок був наступний – не могли відразу підвищити до ринкового рівня, адже великий соціальний резонанс, і пішли на компроміс", — каже він.

Нагадаємо, 30 травня на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко розповів про встановлення з 1 червня нового тарифу на електроенергію для населення – тепер вартість складатиме 2,64 грн за кВт-год.

Також нагадаємо, що з літа укладати договори на розподіл та постачання електрики українці зможуть дистанційно.