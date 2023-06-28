Менші цифри у платіжці. Як отримати субсидію та кому можуть відмовити

В Україні сім’ї, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують 15% доходу, мають право на отримання субсидій. Однак через низку діючих обмежень, крізь сито відбору на отримання субсидій проходить дедалі менше людей. Передача функцій з призначення й виплати субсидій Пенсійному фонду лише ускладнила процес.

У бюджеті Пенсійного Фонду на 2023 рік передбачено 37,9 млрд гривень на виплату житлових субсидій та пільг. У головному кошторисі на 2022 рік на це було передбачено 38,4 млрд грн, а у держбюджеті-2021 — 47 млрд грн.

Кількість одержувачів теж знижується. "Кількість домогосподарств, які отримують субсидії та сума коштів, які виділяє держава на субсидії, має тенденцію до скорочення. Якщо в 2018 році субсидії отримували 3,9 млн домогосподарств на загальну суму 43,1 млрд грн, то в 2023-му лише 1,7 млн домогосподарств на загальну суму 24,4 млрд грн", — каже кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Субсидію не призначать у разі прострочення заборгованості за комірне понад три місяці Фото: pexels.com

З травня 2021 року субсидію виплачують у грошовій формі, тобто готівкою. Нині українські сім’ї в середньому отримують 1700-1800 грн на місяць.

Допомога нужденним: хто має право на субсидії?

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги перевищує визначений для них обов’язковий платіж. Цей обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної родини за формулою і залежить виключно від доходів конкретної сім’ї.

Як визначається обов'язковий платіж

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

цей дохід ділиться на кількість членів домогосподарства;

дохід на одну особу ділиться на місячний розмір прожиткового мінімуму на одного, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (у 2023 році — 2 589 грн);

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%.

Онлайн чи офлайн: як сьогодні можна оформити субсидію

Щоб оформити субсидію, громадянам потрібно звернутися із заявою про призначення та надання житлових субсидій та декларацією:

особисто до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або до центру надання адміністративних послуг;

дистанційно через Портал Дія;

дистанційно (веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток ПФУ) чи особисто до сервісного центру ПФУ незалежно від місця проживання.

В Україні не можуть претендувати на субсидію особи, які мають на депозиті в банку понад 100 тис. грн Фото: pexels.com

Окрім заяви та декларації, додатково можуть також попросити надати:

договір найму (оренди) житла;

довідку про доходи (у разі зазначення у декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, ПФУ);

довідку ВПО;

інші документи, необхідні для розгляду питання по суті, наприклад, документи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації (довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, у тому числі легалізовані в Україні документи про набуття страхового стажу в іншій країні; довідку про оплату ЖКП за іншою адресою тощо).

Щоб дізнатися, чи призначена субсидія та який її розмір, потрібно:

зайти на державний портал subsidii.ioc.gov.ua;

ввести свої особисті дані — область, населений пункт, вулицю, номер будинку і квартири;

підтвердити, що ви не робот, і натиснути "Шукати".

З 1 грудня 2022 року повноваження про призначення, нарахування та виплати житлових субсидій перейшло від органів соцзахисту населення до органів Пенсійного фонду

Пільги — не для всіх. Кому можуть відмовити у наданні субсидії

Причин для відмов у субсидії багато. Зокрема, пільгу не призначають, якщо:

загальна площа квартири перевищує 130 кв. м та 230 кв. м у будинках; член сім’ї протягом 12 місяців перед призначенням субсидії здійснив операцію на суму понад 50 тис. грн; особа має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в сумі, що перевищують 100 тис. грн, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тис. грн; наявний транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 5 років та/або більше ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа); у складі сім’ї є повнолітні непрацюючі (і які не мають статусу безробітного) або чий середньомісячний дохід менший за мінімалку, чи особи, які не сплачують ЄСВ протягом трьох місяців.

"Житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень). Виняток — житлова субсидія призначається у випадках наявності заборгованості за умови підтвердження її сплати або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку. Таким чином Мінсоцполітики намагається спонукати платників до дисципліни, — зауважив Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner.

Субсидійне сито: як пільгу можуть отримати заможні і не отримати — нужденні

Наскільки справедливою є система призначення субсидій в Україні — питання неоднозначне, кажуть опитані Фокусом експерти. "Хоча вимоги щодо надання субсидій постійно посилюються, а влада здійснює верифікацію доходів та майна громадян, тим не менше, залишаються не рідкими випадки, коли субсидії отримують достатньо заможні громадяни", — вважає Хмелевський.

Субсидію можуть не надати, якщо загальна площа квартири перевищує 130 кв. м та будинку - 230 кв. м Фото: Pixabay

Утім, не тільки особи отримувачів, а самі критерії відбору претендентів на оформлення субсидії викликають питання.

"Верифікація отримувачів субсидій проводиться постійно, є єдиний реєстр отримувачів допомоги, і зроблено усе для того, щоб не дублювалася допомога в різних напрямках фінансування. Але час не стоїть на місці, житлові умови, зміна місця проживання — купа речей, які є підставою для зміни в праві отримання субсидій. Якщо у людини є гроші на депозиті, дорогий автомобіль, і в той же час величезні борги за ЖКП, і вона претендує на отримання субсидій, чи справедливо надавати ці субсидії? Держава вважає, що не справедливо. А ситуації у людей можуть бути різні", — зауважив економіст Олег Пендзин.

Багато громадян, які дійсно потребують житлових субсидій, не можуть їх отримати.

"Наприклад, сума субсидії покриває лише частину витрат сім'ї на комунальні послуги. Якщо в родини дуже погана фінансова ситуація, то вони можуть не в повному обсязі сплачувати комунальні платежі, навіть отримуючи субсидії. В результаті зростає заборгованість, а їм відмовляють у субсидії", — каже Хмелевський.

Крім того, продовжує експерт, враховуючи високий рівень безробіття в Україні, недоцільною є відмова в оформленні субсидії непрацюючим громадянам — це ще більше погіршує фінансове становище їх родин.

Передача функцій призначення субсидій ПФУ: що не так з новою системою

З 1 грудня 2022 року повноваження про призначення, нарахування та виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг перейшло від органів соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України. Реформу опитані Фокусом експерти оцінюють негативно.

"Система надання субсидій зруйнована передачею від Мінсоцполітики до Пенсійного фонду… За великої кількості людей — а це мільйони — неможливо передбачити в правилах надання субсидій усі особливі випадки. Тобто треба вміти працювати з людьми, які їх отримують. Як правило, це літні люди, дві третини — пенсіонери. Тут своя специфіка. Співробітники відділів [органів соцзахисту] вчаться і вміють працювати. Якщо віддати всю програму в інше відомство, як це зробили, то на засвоєння навичок роботи з людьми підуть роки", — каже експерт у сфері ЖКГ Олександр Сергієнко.

"Раніше при місцевих органах влади були комісії з розгляду питань надання субсидій, близько третини субсидій надавалися саме через них, — пригадує Пендзин. — Зараз тих комісій немає. Тобто зараз усе в автоматичному режимі. Якщо у людини виникає проблема, яка варта обговорення, як правило, ситуація розглядається на користь ненадання субсидій".

Після закриття комісій з розгляду питань надання субсидій, рішення проблемних питань, як правило, приймається на користь ненадання пільги, каже експерт Фото: Getty Images

Крім того, відділ субсидій ПФУ не слідкує за декларуванням усіх доходів людей, які звертаються за субсидіями.

Річне декларування та взаємодія баз даних: що потрібно змінити у сфері субсидій

Основна проблема при призначенні субсидій полягає у визначенні дійсних доходів домогосподарства.

"Потрібна взаємодія кількох баз даних, щоб коректно встановити доходи сім'ї. Відділ субсидій ПФУ — не його робота слідкувати за правильністю подання декларацій про доходи", — переконаний Сергієнко.

Крім того, підхід щодо розрахунку прибутку осіб, який вимірюється кожні півроку, а не за весь рік, недосконалий, кажуть юристи.

"Це призводить до відмов у призначенні субсидій особам з числа власників паїв, які здають їх в оренду навесні і влітку і отримують за це дохід. Його вони позбавлені взимку", — пояснив Фокусу Ігор Ясько.

Власники паїв позбавлені субсидії через відсутність річного декларування доходів

До того ж не береться до уваги збільшення прожиткового мінімуму, ріст цін та низький рівень життя населення, втрата роботи з об’єктивних обставин, додає експерт.

Утім, разом з реформуванням системи субсидій державі варто працювати над економічним зростанням, щоб менша кількість людей потребувала допомоги й врешті можна було скоротити державні витрати. Такою, зокрема, є позиція МВФ. Однак підвищити добробут громадян у знекровленій війною країні — завдання надскладне, тож поки що відмова від субсидій в Україні виглядає дуже віддаленою перспективою.