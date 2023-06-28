Банківська система України готова до відмови від готівки, але є нюанс, — НБУ

І хоча жодна країна у світі не може похвалитися подібним досвідом, у Нацбанку вважають, що Україна повинна прагнути до збільшення безготівкових розрахунків.

Якщо ініціатива щодо скасування готівки буде підтримана чинною владою, то банківська система України готова до такого виклику. Про це заявила на пресконференції 28 червня перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

Вона зазначила, що ще жодна країна світу не може поділитися подібним досвідом, тож певний обсяг готівки все ж таки має бути в обігу. Але банківська система України готова до таких нововведень.

"Банківська система, я думаю, до цього готова. Технології сьогодні дають змогу навіть, умовно кажучи, на ринку перекинути з картки на картку гроші або розрахуватися через вбудований у телефон апарат розрахунковий. Банківська система з точки зору технології, з точки зору інклюзії та безперервності до цього готова. Чи готова до цього Україна?" — сказала вона.

Рожкова зізналася, що не знає, яка країна у світі змогла повністю відмовитися від готівки.

"Ба більше, навіть у суперрозвинених європейських країнах зберігається певний обсяг готівки в обігу. І я знаю, були негативні якісь навіть практики, коли цей обсяг готівки скорочувався до мінімальних рівнів, і населенню це не подобалося", — зазначила Рожкова.

Але, на думку Катерини Рожкової, Україна все одно повинна прагнути до збільшення безготівкових розрахунків.

"Тому, що вони є дешевшими для банків, для бізнесу і для населення, врешті-решт. Але я не впевнена, що ми можемо заявляти, що можемо забезпечувати нульовий обсяг готівки в обігу", — підкреслила вона.

Про що взагалі йдеться

Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма днями заявив, що в Україні хочуть повністю відмовитися від готівки, а 100% оплат проводитимуть онлайн.

За словами політика, ця ініціатива породила серйозні дискусії, оскільки далеко не всі згодні з тим, що вона взагалі потрібна. Головним аргументом ініціаторів проєкту є те, що повний перехід на розрахунки онлайн дасть змогу знищити до 95-99% корупційних схем.

Раніше Офіс президента ініціював заборону на продаж сигарет і алкогольних напоїв за готівку. Як пояснював Ростислав Шурма, акцизний податок може стати одним із компенсаторів для майбутньої податкової реформи в Україні, яку Офіс президента пропонує провести в країні.