Економічна ізоляція: Британія заборонила юристам консультувати компанії РФ

Це обмеження може вплинути на здатність Росії отримувати юридичні консультації з широкого спектра питань, включно з торговельними угодами між міжнародними корпораціями та міжнародним грошовим кредитуванням.

Велика Британія вирішила запровадити додаткові санкції проти Росії, включно із забороною на доступ до британської юридичної експертизи для фізичних і юридичних осіб, пов'язаних із Кремлем. Про це повідомляє видання Sky News.

Згідно з останніми заходами, які набули чинності 29 червня, британським юристам буде заборонено надавати консультаційні послуги російським компаніям щодо певних ділових угод. Це додатковий крок, який спрямований на економічну ізоляцію Москви.

Британські чиновники висловили думку про те, що запроваджені санкції можуть вплинути на здатність Росії отримувати юридичні консультації з широкого спектра питань, включно з торговельними угодами між міжнародними корпораціями та міжнародним грошовим кредитуванням.

Міністерство юстиції Великої Британії, оголошуючи про введення обмежень, зазначило, що Росія значною мірою залежить від західних країн у сфері юридичної експертизи.

Раніше Велика Британія експортувала російським підприємствам юридичні послуги на суму близько 56 млн фунтів стерлінгів на рік.

Нагадаємо, що 19 червня Велика Британія внесла до законодавства зміни, які дозволять їй продовжити санкції проти Росії доти, доки Російська Федерація не виплатить повну компенсацію Україні.

Крім того, стало відомо про домовленості "Великої сімки" заборонити імпорт алмазів, міді, алюмінію та нікелю з РФ. Обмеження явно зменшують військову міць Москви, впевнений прем'єр Британії Ріші Сунак.