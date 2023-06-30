Кому в Україні платять більше: чому компанії шаленими темпами підвищують зарплати

Ринок праці в Україні відновився до довоєнного рівня. Кількість вакансій зросла, тож роботодавці почали конкурувати за працівників у першу чергу зарплатою. Вона найбільше піднялась на заході країни. З-поміж найпопулярніших посад найбільшу грошову винагороду отримують водії, менеджери з продажів та HR.

Під час повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні впав більш, ніж у десять разів і перейшов до роботодавця. Однак зараз ситуація розвернулася на 180॰. Про це розповіла під час презентації дослідження "Як змінилися зарплати українців за рік" HR-директорка Work.ua Ольга Тарасевич. Компанія аналізувала ринок праці з ІІ кварталу 2022 по ІІ квартал 2023 року.

"Кількість вакансій на Work.ua скоротилася з понад 100 тис. у лютому 22-го р. — до 6 тисяч у березні 22-го. Зараз ми повернулися до 90 тис. вакансій. Ринок знов належить шукачу", — розповіла Ольга Тарасевич.

Закарпатська, Волинська, Рівненська обсласті - лідери на динамікою росту зарплат, однак номінально вони не найвищі по країні Фото: work.ua

*дані компанії Work.ua за ІІ квартал 2022 — ІІ квартал 2023 року.

Якщо минулого року середня кількість відгуків на вакансію сягала 100, то у 2023-му — не перевищує 15. Це означає, що у роботодавців значно звузився вибір кандидатів на вакантне місце, що може вплинути на критерії відбору та, врешті, й мотивувати підвищити вказану у вакансії зарплату.

Найактивніше залучають нових працівників у західних областях країни. При чому, у регіоні стало в півтори — два рази більше пропозицій роботи, ніж це було до повномасштабного вторгнення (130%). Це пояснюється релокацією бізнесів подалі від лінії фронту, каже Тарасевич. Однак краща ситуація зараз і в прифронтовій Харківській області — починаючи з квітня, Харківський регіон увійшов до п’ятірки областей з найбільшою кількістю вакансій.

Зарплата кухарів зросла на 33% за рік, вони в середньому отримують 16 тис. грн Фото: pexels.com

Хто потрібен роботодавцям, або в центрі уваги — працівники-початківці

За словами Тарасевич, перше підвищення винагород працівникам було зафіксовано в лютому 2023 року. Тоді середня зарплата зросла з 15 тис. грн на тисячу гривень до 16 тис. грн. Друге зростання відбулося у травні — ще на 500 грн. Таким чином, за даними порталу пошуку роботи, середня зарплата в Україні тепер складає 16,5 тис. грн.

При цьому, винагороди низькокваліфікованих та працівників-початківців зросли з 11 тис. грн до 13 тис. грн, а досвідчених висококваліфікованих — з 20 тис. грн до 23 тис. грн.

Галузі — лідери за зростанням зарплати — будівництво та готельно-ресторанний бізнес. Фахівці це пов'язують зокрема державною підтримкою

Найбільше підвищення зарплат відбулось низькокваліфікованим працівникам та працівникам-початківцям, подекуди на 20-30%, особливо на півночі та півдні. "Це може вказувати на те, що роботодавці насамперед подбали про фінансову стабільність більш вразливої категорії фахівців — підтягнули дохід початківців та представників низькокваліфікованих посад", — припустила Тарасевич.

Найбільша динаміка зростання зарплат, згідно з дослідженням, прослідковується у західних областях — до +23% (у лідерах — Закарпаття). Однак номінально тут вони не найвищі по країні — фактично вони підтягнулись до рівня півдня і сходу, де зарплати були дещо вищі, ніж в цілому по Україні. Також зросли зарплати в центральних регіонах — до +17%.

Офіціанти, кухарі, охоронці: кому платять щедріше

У ТОП-10 найзатребуваніших посад залишаються фахівці, які займаються обслуговуванням клієнтів, торгівлею, фінансами — практично за всіма посадами у цьому році спостерігалося зростання зарплат. Найбільш відчутно підвищилася винагорода бухгалтерів (+21%), офіціантів (+50%), кухарів (+33%), охоронців (+33%). У лідерах за розміром винагороди залишаються водії, однак їх зарплата за рік не змінилася — в середньому 22 тис. грн.

З-поміж популярних посад найбільше заробляють водії в Києві, найменше - охоронці в Запоріжжі Фото: work.ua

**дані компанії Work.ua за ІІ квартал 2022 — ІІ квартал 2023 року.

"Найбільше зростання відбулося в двох галузях — будівництво і архітектура (+19%) та готельно-ресторанний бізнес (+36%). Галузі перевершили свій довоєнний рівень за кількістю вакансій. Це означає, що вони вже мають конкурувати за співробітників і, в першу чергу, зарплатами", — зауважила Тарасевич.

На її думку, це частково пояснюється державною підтримкою малого бізнесу у цих галузях.

Ринок шукача: в Україні зарплати зростатимуть і далі у 2023 році

Мільйони українців виїхали за кордон, хтось на окупованих територіях, ще 1 млн українців — в ЗСУ, констатує Тарасевич. Тож, можна очікувати дефіциту працездатного населення в Україні на рівні 30%. Конкуренція за працівників посилиться, особливо за кваліфікованих спеціалістів, значна частина яких виїхала за кордон.

За рік зарплати у будівництві зросли на 19% - до 19 тис. грн Фото: УНІАН

Це штовхатиме зарплати вгору. У Work.ua очікують зростання середньої зарплати до 18 тис. грн на кінець року.

"Звідки ми це взяли? НБУ прогнозує зростання зарплат у цьому році на рівні 21%. На 10% це зростання вже відбулося. Тож ми чекаємо зростання ще на 10%", — пояснила фахівчиня.

Крім того, через дефіцит кадрів все більше стиратимуться грані між "чоловічими" та "жіночими" професіями, а роботодавці менше зважатимуть на вік пошукачів.

Через міграцію, окупацію та відправку до ЗСУ частини працівників фахівці прогнозують дефіцит кадрів в Україні на рівні 30%

Нагадаємо, у травні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заробив 67 439 грн зарплати (нараховано 83 776 грн). Найоплачуванішим держслужбовцем за підсумками травня став заступник держсекретаря Володимир Федорчук. Йому нарахували 188 029 грн.

Також Фокус писав, що найвищу середню зарплату станом на 19 червня отримували PHP розробник рівня Senior — 160 тис. грн та керівник в логістиці — 150 тис. грн. Експерти прогнозують ріст зарплат лише окремих позицій кваліфікованого персоналу влітку — восени.