Безпідставно: Зеленський і Міненерго розкритикували НКРЕКП за подорожчання води (відео)

Заступник міністра відомства Фарід Сафаров переконав українців, що подорожчання води йде в розріз із політикою уряду, а глава держави назвав таке рішення ганебним.

У Міністерстві енергетики України також розкритикували рішення Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яке передбачає підвищення тарифів на воду. Про це заявив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров в ефірі телеканалу "Ми — Україна" 1 липня.

За його словами, рішення дійсно не було погоджено з українським урядом, тому міністри виступають проти підвищення тарифів для населення України.

"Міненергетики не підтримує таке підвищення, оскільки воно справді йде в розріз з тією політикою уряду, яка зараз є. Міненерго вбачає, що це безпідставне підвищення. Експерти з ринку не були залучені до процесу обговорення, раптово всі дізналися про таке підвищення", — йдеться в повідомленні.

Фарід Сафаров окремо наголосив, що в середньому ціна зросла на 32%, проте в деяких областях України вона ще вища. Чим це обґрунтовано — у Міненергетики не розуміють, адже дізналися про це після того, як заяву було опубліковано. Найближчим часом українців сповістять про результати переговорів щодо скасування рішення.

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Президент України Володимир Зеленський також не залишився осторонь проблеми. Він вважає, що у воєнний час запроваджувати подібні підвищення тарифів неможливо, адже це ускладнює життя народу.

"Сьогодні з'явилося повідомлення від Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М'яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не узгоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення", — каже глава держави.

За його дорученням уряд найближчим часом має надати на розгляд варіанти вирішення питання.

Таку ж думку озвучив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він вважає, що потрібно відновити соціальну справедливість і ухвалити рішення, які не шкодитимуть народу.

"Рішення не прийнятні. Рішення не узгоджені з урядом. Під час війни ми повинні діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах, як енергетика і тарифоутворення", — йдеться в повідомленні.

Денис Шмигаль також розповів, що доручив міністру енергетики та міністерству інфраструктури провести консультації з НКРЕКП, де обговорюватиметься можливість перегляду рішення.

Нагадаємо, 1 липня експерти пояснили українцям нюанси зміни цін на воду. За словами експерта Ярослава Жаліла, зростання цін на воду не стане критичним для населення, значно відчутнішим буде електроенергія, а також гаряче водопостачання.