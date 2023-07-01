Безпідставно: Зеленський і Міненерго розкритикували НКРЕКП за подорожчання води (відео)
Заступник міністра відомства Фарід Сафаров переконав українців, що подорожчання води йде в розріз із політикою уряду, а глава держави назвав таке рішення ганебним.
У Міністерстві енергетики України також розкритикували рішення Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яке передбачає підвищення тарифів на воду. Про це заявив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров в ефірі телеканалу "Ми — Україна" 1 липня.
За його словами, рішення дійсно не було погоджено з українським урядом, тому міністри виступають проти підвищення тарифів для населення України.
"Міненергетики не підтримує таке підвищення, оскільки воно справді йде в розріз з тією політикою уряду, яка зараз є. Міненерго вбачає, що це безпідставне підвищення. Експерти з ринку не були залучені до процесу обговорення, раптово всі дізналися про таке підвищення", — йдеться в повідомленні.
Фарід Сафаров окремо наголосив, що в середньому ціна зросла на 32%, проте в деяких областях України вона ще вища. Чим це обґрунтовано — у Міненергетики не розуміють, адже дізналися про це після того, як заяву було опубліковано. Найближчим часом українців сповістять про результати переговорів щодо скасування рішення.
Президент України Володимир Зеленський також не залишився осторонь проблеми. Він вважає, що у воєнний час запроваджувати подібні підвищення тарифів неможливо, адже це ускладнює життя народу.
"Сьогодні з'явилося повідомлення від Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М'яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не узгоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення", — каже глава держави.
За його дорученням уряд найближчим часом має надати на розгляд варіанти вирішення питання.
Таку ж думку озвучив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він вважає, що потрібно відновити соціальну справедливість і ухвалити рішення, які не шкодитимуть народу.
"Рішення не прийнятні. Рішення не узгоджені з урядом. Під час війни ми повинні діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах, як енергетика і тарифоутворення", — йдеться в повідомленні.
Денис Шмигаль також розповів, що доручив міністру енергетики та міністерству інфраструктури провести консультації з НКРЕКП, де обговорюватиметься можливість перегляду рішення.
Нагадаємо, 1 липня експерти пояснили українцям нюанси зміни цін на воду. За словами експерта Ярослава Жаліла, зростання цін на воду не стане критичним для населення, значно відчутнішим буде електроенергія, а також гаряче водопостачання.