Підвищення тарифів на воду: експерти пояснили українцям нюанси зміни цін

За словами експерта Ярослава Жаліло, зростання цін на воду не стане критичним для населення, значно відчутнішим буде електроенергія, а також гаряче водопостачання.

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На засіданні НКРЕКП 29 червня було ухвалено рішення про підвищення тарифів на воду на 32%. Експерти прокоментували Фокусу які зміни в тарифах чекатимуть на українців.

"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє, що 29 червня 2023 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання (продовження засідання НКРЕКП від 31.05.2023), на якому було ухвалено рішення ухвалити постанови НКРЕКП щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення", — повідомляється на сайті НКРЕКП.

Таке рішення було ухвалено слідом за підвищенням з 1 липня тарифів на електроенергію. За словами представника НКРЕКП Руслана Кайдаша, середньозважене зростання тарифів становитиме 32%.

Підвищення тарифів на воду пройде у два етапи

Підвищення ухвалено запроваджувати у два етапи. Перший етап стартує 1 липня, другий — 1 вересня 2023 року. НКРЕКП пояснює, що під час першого етапу на збільшення водного тарифу, крім зростання цін на електроенергію, вплинули зростання вартості реагентів, а також зміна обсягів реалізації.

На другому етапі в тарифи закладуть зміну оплати праці та актуалізацію витрат для виконання зобов'язань за кредитними угодами з міжнародними фінансовими організаціями.

Нові ціни на воду стануть критичними для населення

Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло вважає, що зростання тарифу на воду не стане критичним для населення.

"Вода — такий самий товар, як і все інше. Коли відбувається збільшення складових собівартості — це і електроенергія, і імпортні матеріали, і зарплата працівників, відбувається і збільшення собівартості надання послуг. Однак водопостачання та водовідведення не займають відчутного місця в структурі витрат домогосподарств — значно відчутнішими є електроенергія, а також гаряче водопостачання, опалення, і для індивідуальних будинків — газопостачання", — зазначив Жаліло.

Експерти наголошують і на тому факті, що кінцеві тарифи залежать від політики місцевих громад, якщо місцеві громади ухвалять рішення щодо компенсації тарифів і рівномірного розподілу на бізнес і населення, то навантаження на домогосподарства зменшиться.

Нагадаємо, у середині червня стало відомо, що водоканали закликали підвищити тарифи на воду з 1 липня.

29 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на воду.

Докладніше читайте в матеріалі Фокуса "Пенсії, ціни на паливо, тарифи на воду та електроенергію: що зміниться в Україні з 1 липня".