За словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, угорській компанії MOL потрібен ще рік, щоб профінансувати будівництво нового нафтопереробного заводу в Словаччині.

Угорщина звернеться до Європейського союзу з проханням про продовження на один рік звільнення від санкцій проти Росії. Так, звільнення дає можливості компанії Slovnaft, що входить в угорську MOL, експортувати російські нафтопродукти в Чехію. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, пише Reuters.

За його словами, MOL потрібен ще один рік, щоб завершити інвестування в нафтопереробний завод Slovnaft у Словаччині. Тільки після цього вона зможе перейти з російської нафти на альтернативу.

"Для перенесення цих інвестицій необхідний ще один рік, тому ми просимо ЄС продовжити на один рік звільнення від санкцій", — сказав Сійярто.

Видання пише, що MOL володіє нафтопереробними заводами в Угорщині та Словаччині. Ці країни досі отримують нафту за допомогою нафтопроводу "Дружба".

Голова і головний виконавчий директор MOL Жолт Хернаді повідомив журналістам, що його компанія збирається профінансувати технологічні інвестиції в розмірі 500-700 мільйонів доларів, необхідні для диверсифікації своїх нафтопереробних заводів.

За його словами, торік тільки близько 5% споживаної Slovnaft нафти припадало на частку неросійських компаній, але до кінця 2023 року ця частка зросте приблизно до 30-35%.

Що таке MOL

Найбільша нафтогазова компанія Угорщини. Займається розвідкою і видобутком, транспортуванням вуглеводнів, а також експлуатацією мережі магістральних газопроводів. Має розвинену дистриб'юторську мережу у РФ з постачання масел і мастильних матеріалів.

Нагадаємо, що раніше 3 червня журналісти писали, що в ЄС хочуть послабити санкції проти РФ і продовжити "зернову угоду". Прихильники збереження домовленостей у рамках "зернової ініціативи" вважають, що послабити санкції проти Росії — це "найменш гірший" варіант для збереження експорту зерна.