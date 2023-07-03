Йдуть на рекорд: Росія "шаленими" темпами накачує нафтою заводи в Індії, — Bloomberg

Поставки російського палива в Індію в червні перевищили сукупний обсяг імпорту з Саудівської Аравії та Іраку.

За підсумками червня 2023 року Індія збільшила імпорт нафти з Росії до рекордних 2,2 млн барелів на добу. При цьому в останній місяць весни цей показник був на рівні 1,96 млн барелів на добу. Обсяги поставок російської нафти збільшуються десятий місяць поспіль, розповів Bloomberg провідний нафтовий аналітик Kpler Віктор Катону.

Так, поставки російського палива в Індію в червні перевищили сукупний обсяг імпорту з Саудівської Аравії (745 000 барелів на добу) та Іраку (835 000 барелів на добу). Але, за словами Катону, вже в липні поставки нафти з Росії можуть дещо скоротитися через низку проблем.

По-перше, не вся нафтопереробна інфраструктура в Індії готова до такого стрімкого зростання, деякі заводи в країні не проектувалися для переробки сірчистої нафти, такої як Urals. Наприклад, на одному з НПЗ корпорації Bharat Petroleum тільки 10% нафти, що переробляється, є російською, тоді як на новіших заводах цей показник сягає 40%.

Компанія Engineers India, що займається проектами модернізації НПЗ, поки що не бачить, щоб нафтопереробна галузь Індії поспішала оновлювати або перепрофілювати нафтопереробні заводи. До того ж індійські НПЗ побоюються надмірної залежності від джерела поставок, яке може зіткнутися з перебоями в разі посилення санкцій.

Є також питання інших постачальників — кілька представників індійських НПЗ заявили, що у них можуть погіршитися стосунки з діючими партнерами, особливо з нафтовидобувними країнами на Близькому Сході, якщо збільшаться поставки з Росії за довгостроковими контрактами.

До речі, незважаючи на всі спроби Росії продовжувати експорт енергоносіїв, доходи російського держбюджету від цієї галузі у 2023 році мають помітно знизитися. Фокус у своєму недавньому огляді аналізував, як це вплине на стан справ в економіці РФ і здатність вести війну проти України

Також нагадаємо, за інформацією журналу Spiegel, Індія і Туреччина допомагають Росії експортувати нафту. Морські порти в Індії щомісяця приймають близько 70 танкерів з нафтою з РФ. У квітні ця країна випередила Саудівську Аравію як постачальник, хоча і не володіє великими нафтовими запасами, відзначають фахівці компанії Kpler.