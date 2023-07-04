Гроші російського олігарха Абрамовича заборонили використовувати поза Україною: що це означає

За словами глави фонду Майка Пенроуза, будь-які запити про те, щоб спрямувати гроші українцям за межами країни або сім'ям, які приймають постраждалих в інших країнах, зокрема у Великій Британії, не розглядатимуть.

Фонд допомоги постраждалим від війни в Україні не зможе використовувати гроші, отримані від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі", за межами України. Відповідне рішення ухвалила влада Великої Британії, пише The Times.

За словами глави фонду Майка Пенроуза, будь-які запити про те, щоб спрямувати гроші українцям за межами країни або сім'ям, які приймають постраждалих в інших країнах, зокрема у Великій Британії, не розглядатимуть. Він зазначив, що з цієї причини залишаться без підтримки біженці, які покинули Україну через повномасштабне вторгнення РФ.

"Як показали нещодавні заворушення в Росії, ми маємо готуватися до будь-якого сценарію, включно зі збільшенням відтоку біженців через посилення бойових дій. І в цьому сценарії допомога фонду має, за умовами уряду та ЄС, припинитися в той момент, коли біженці покинуть Україну. Багато жертв, які отримують гуманітарну допомогу, переважно жінки та діти, йдуть саме цим шляхом", — сказав він.

Пенроуз пояснив, що непрямим наслідком війни є безліч біженців в інших країнах. Вони й так живуть у нестабільних умовах, у них великі труднощі через перебої в експорті товарів першої необхідності. Однак тепер, розповів він, за умовами уряду Британії, фонд не зможе ані полегшити ці проблеми, ані залучити міжнародних експертів для допомоги українським організаціям, зокрема з освітою для дітей.

Майк Пенроуз вважає "майже безсовісною" ідею, через яку близько 2,35 млрд фунтів стерлінгів не зможуть використати, щоб полегшити життя найуразливішій групі людей, хоч би де вона перебувала. Ще очільник фонду зазначив, що організація і так не могла б виділити кошти країні-агресору Росії або Білорусі, установам, пов'язаним з їхніми урядами або особами, які перебувають під санкціями.

Нагадаємо, 55-річний російський мільярдер виставив "Челсі" на продаж на початку березня 2022 року, заявивши, що робить це в інтересах клубу. 24 травня англійська Прем'єр-ліга схвалила продаж клубу після того, як усі потенційні члени ради директорів пройшли перевірку власників і директорів. Завершення купівлі було тривалим процесом через занепокоєння британського уряду щодо можливості росіянина, який перебуває під санкціями, отримати прибуток від цієї угоди.

У червні 2023 року ЗМІ писали, що Роман Абрамович не підписав угоду про передачу 2,3 мільярда фунтів стерлінгів коштів, отриманих після продажу "Челсі", Україні. Олігарх нібито вважає, що частину цих грошей мають отримати "постраждалі від війни росіяни". Наразі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів залишаються у Великій Британії на замороженому банківському рахунку компанії Fordstam, яку контролює Абрамович.