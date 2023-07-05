Угорщина відмовляється фінансувати постачання зброї Україні: в МЗС назвали причину

Рішення України внести OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни у Будапешті вважають скандальним та неприйнятним.

Угорщина не має наміру сприяти фінансуванню Європейським Союзом постачання зброї до України, доки українська влада не виключить банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни. Про це на пресконференції заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, інформує Világgazdaság.

Він назвав найбільш обурливою ситуацію щодо цієї установи. Будапешт вважає таке рішення скандальним та неприйнятним.

Сійярто зазначив, що Угорщина робить усе можливе для допомоги українському народу. З його слів, угорський народ нібито розплачується за війну, до якої немає відношення, а найбільший угорський банк занесений в такий ганебний список, тому реакція відповідна.

"Наша позиція чітка: доки OTP не буде вилучено з цього списку, Угорщина не сприятиме жодному додатковому фінансуванню ЄС для постачання зброї Україні", – пояснив він.

Банк OTP у "чорному списку"

Українське Національне агентство з питань запобігання корупції у травні оголосило, що внесло OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Фахівці визначили, що фінансова установа й надалі здійснює роботу в Росії і визнає "незалежність" окупованих Росією частин Луганської та Донецької областей. Крім того, угорський банк може надавати пільгові умови кредитування військовослужбовцям РФ.

Угорщина згодом заблокувала транш військової допомоги Україні від фонду ЄС у зв'язку з цим рішенням. Країна не підтримала виплату чергового траншу військової допомоги Україні від фонду ЄС (EPF) у розмірі близько 500 млн євро через занесення українцями угорського OTP Bank до чорного списку.

Нагадаємо, Угорщина заявила, що має намір пролонгувати звільнення від санкцій проти Росії ще на рік. За словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, угорській компанії MOL потрібен ще рік, щоб профінансувати будівництво нового нафтопереробного заводу в Словаччині.