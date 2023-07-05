Безбідна старість: парламент пропонує українцям починати відкладати на пенсії

В Україні більшість пенсіонерів отримує пенсію в сумі до 5 тис грн. Аби змінити ситуацію, в Раді зареєстрували законопроєкт, яким запроваджуються обов’язкова накопичувальна система. Її впровадження збільшить дефіцит Пенсійного фонду, однак експерти переконують: кошти можна знайти.

Активізувати приватні накопичення на пенсії має запуск другого рівня пенсійної системи. У Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт №9212 для його запровадження. Про це пише Фокус у новій статті "Нові пенсії. Що придумали у Раді зробити з пенсіями українців".

Зокрема, депутати пропонують зобов’язати роботодавців робити внески на користь працюючих осіб до досягнення ними 55 віку до уповноваженого пенсійного фонду, а згодом до авторизованих недержавних фондів.

Так, відповідно до проєкту закону, роботодавці сплачуватимуть:

1% від розміру заробітної плати працівників — у 2023 р.;

1,5 % — у 2024 р.;

2 % — у 2025 р.

Розмір ЄСВ залишиться незмінним — 22%, а накопичувальний внесок включатиметься до складу єдиного соціального внеску. Працівник, за бажанням, може збільшити свої внески. При цьому держава співфінансуватиме їх на паритетних засадах до 3% від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці.

Згідно з документом, розмір ЄСВ для роботодавців залишиться 22%, накопичувальний внесок виокремлюватиметься з цієї суми Фото: pexels.com

Згідно з документом, ці внески будуть акумулюватися в уповноваженому пенсійному фонді, створеному державою. З 2026-го можна буде обрати — залишитися учасником цього фонду, чи перейти в котрийсь з авторизованих недержавних пенсійних фондів.

На реформу пенсій потрібні мільярди

Автори ініціативи визнають — через нововведення виникне додаткове навантаження на держскарбницю. За їхніми підрахунками, у перший рік з держбюджету потрібно буде направити 15,4 млрд грн на компенсацію фондам загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування втрат від недонадходжень ЄСВ.

На думку Тетяни Сальнікової, радниці Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів, віднайти кошти на запуск накопичувального рівня цілком реально.

Запуск другого рівня пенсійної системи допоможе "відбілити" зайнятість, кажуть експерти

"Це невеликі кошти, але вони допоможуть нам запустити систему. А далі, по-перше, відновлюватиметься економіка, по-друге, людина буде зацікавлена у власних пенсійних накопиченнях. Відбуватиметься детінізація: чим більша офіційна заробітна плата, тим цих коштів ставатиме більше", — каже Тетяна Сальнікова.

Пенсійна реформа: чи потрібно починати вже зараз

Приватні накопичення створюють повноцінно функціонуючу пенсійну систему, яка притаманна усім розвинутим країнам, каже Григорій Овчаренко, директор з управління активами групи ICU.

Трирівнева пенсійна система запроваджена у всіх розвинених країнах і є найбільшефективною, запевняють есперти Фото: Pexels

"Найкращі приклади накопичувальних пенсійних систем передбачають автоматичне охоплення всього працюючого населення, з внесками з боку як працівника, так і роботодавця, та з участю держави у вигляді заохочуючих внесків і податкових пільг. Краще починати з невеликого розміру внесків 1-2% та поступово збільшувати їх щонайменше до 10%", — зазначив він.

На його думку, важливим елементом функціонування таких систем є довіра населення до фінансових інституцій та належний нагляд з боку держави за діяльністю накопичувальної системи.

Якщо не реформувати систему, тривалість життя пенсіонерів зменшиться, переконаний політолог та соціолог Віктор Небоженко.

"Пенсіонери почнуть швидше помирати, оскільки ліки, медичне обслуговування, продукти не зможуть собі дозволити. Якщо буде план Маршалла, ростиме продуктивність праці, тоді навіть тих, хто залишиться, вистачатиме для того, щоб забезпечити пенсіонерів", — підкреслив він.

Нагадаємо, громадянин України має право звернутися за призначенням пенсійних виплат протягом трьох місяців після настання права на них. До Пенсійного фонду потрібно принести документ, який підтверджує стаж роботи — трудову книжку, оформлену відповідно до інструкцій.

Також Фокус писав, що громадяни, які мають інвалідність з дитинства (встановлену з 18 років), мають право на отримання одночасно пенсії та соціальної допомоги від держави. Розмір виплат буде різним і залежатиме від категорії інвалідності, до якої вони належать.