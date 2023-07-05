"Уже обмежують": українців попередили про можливі відключення світла влітку

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, підприємствам уже видають ліміти на споживання електроенергії. На черзі — звичайні споживачі.

Українцям порекомендували готуватися до можливих відключень електроенергії вже цього літа. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю інформаційному агентству "РБК-Україна", опублікованому в середу, 5 липня.

Під час пікового споживання в липні та серпні нестача потужності в енергосистемі стає відчутною, і вже зараз промисловим підприємствам було знижено ліміти споживання. За словами Харченка, система стикається з дефіцитом генерації, і Україна щодня отримує аварійну допомогу від Європи, оцінювану в 1600-1700 МВт-год.

За словами експерта, дефіцит енергії посилюється зі збільшенням температури, а липень і серпень є піковими місяцями споживання. Останніми роками літній пік споживання в Україні був так само високим, як зимовий.

"Індустріальні споживачі вже обмежуються. Це просто робиться непублічно, ліміти акуратно видають на 20-30% нижче, ніж вони хотіли споживати", — розповів Харченко.

Експерт зазначив, що зі змінами в прайс-кепах НКРЕКП можливе збільшення імпорту енергії, проте наразі вже певна кількість великих промислових споживачів обмежують своє споживання. Він також підкреслив, що ці обмеження можуть торкнутися і приватних споживачів, хоча це може статися пізніше, у літній період.

Що буде зі світлом восени

Щодо наступних місяців, експерт вказав на те, що розвиток подій визначатиметься подальшими обставинами, і ніхто не може передбачити, що станеться в жовтні-листопаді.

"Я впевнений, що відновляться атаки на енергетичну інфраструктуру", — сказав Харченко.

Нагадаємо, 29 травня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко попереджав про те, що для підприємств введуть ліміти споживання електроенергії.

28 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в українській енергосистемі в осінньо-зимовий період знову з'явиться серйозний дефіцит.