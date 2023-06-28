Світло за розкладом: в "Укренерго" розповіли, чи будуть проблеми з електрикою взимку

Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, чи можливо, щоб енергосистема працювала без збоїв усю зиму.

Related video

В українській енергосистемі в осінньо-зимовий період знову з'явиться серйозний дефіцит. Про це під час брифінгу 28 червня заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Цієї осені та взимку у нас буде більш дефіцитна система. Нам потрібно буде її збалансувати за рахунок додаткових факторів", — сказав він.

За його словами, енергосистема все ж зможе пройти стабільно майбутню зиму, якщо українське небо буде надійно захищене від російських ракет. Це ключовий фактор для того, щоб система працювала без перебоїв.

Важливо

"Ситуація буде напруженою": в "Укренерго" розповіли, чи будуть блекаути влітку (відео)

"Друге — це швидкі та гуманітарні поставки необхідного обладнання. Зараз дуже важливим є фінансування, яке надають західні партнери для українських енергокомпаній", — розповів Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що допомогти мережі можна буде шляхом економії електроенергії, включення додаткових енергоблоків на природному газі та імпорту електрики з Європи. Крім того, за словами очільника "Укренерго", найбільше постраждалими від ракетних атак росіян є великі міські агломерації Львова, Одеси, Харкова, Дніпра та Запоріжжя. Там електромережі постраждали найбільше.

Нагадаємо, що за даними "Укренерго", ЗС РФ випустили по енергооб'єктах України понад тисячу ракет і дронів, з яких 250 досягли мети. Щоб відремонтувати обладнання компанії, потрібно близько 1 млрд доларів.

Чи можливі відключення світла влітку

На думку директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, через недостатню генерацію в липні та серпні українцям загрожує відновлення відключень електропостачання. Експерт каже, що насамперед постачання енергоресурсу буде обмежено для підприємств.

Харченко припустив, що у бізнесу буде два варіанти: імпортувати електрику з Європи або зовсім не працювати. При цьому він зазначив, що європейська електроенергія коштує у 2-2,5 раза дорожче, ніж в Україні.

"Наразі ситуація така, що в липні та серпні цілком можливо доведеться знову вдатися до відключень як до заходу балансування енергетичної системи. Просто тому, що генерації недостатньо, вона не може покрити пікові години споживання", — зазначив він.

Нагадаємо, з травня в Україні в травні 2023 року стартувала масштабна ремонтна кампанія на енергоблоках атомних електростанцій, тож в енергосистемі одразу виник дефіцит потужності.