Пільгова іпотека стане доступною: хто в Україні зможе отримати кредит на житло
Уряд хоче прискорити процес видачі іпотек українцям, які потребують власного житла. З 1 серпня програма "єОселя" стане доступнішою в п'яти банках країни.
Кабмін України розширив дію програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" на всіх громадян України, які не мають власного житла. Програма стане доступною вже з 1 серпня 2023 року, повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, уряд скасовує обмеження за професіями, для представників яких спочатку запускали програму.
"З 1 серпня долучитися до програми зможуть усі охочі громадяни України, які не мають власного житла, або у власності яких є менше ніж 52,5 кв. м для сім'ї з однієї особи (самотня особа) і додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім'ї", — пояснив політик.
За інформацією Гетманцева, умови програми будуть наступними:
- перший внесок — від 20%;
- термін кредитування — до 20 років;
- процентна ставка — 7%;
- купити можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору
Кому підходить програма "єОселя"
Згідно з критеріями уряду, скористатися програмою пільгового іпотечного кредитування можуть:
- громадяни України віком від 18 до 70 років;
- платоспроможні громадяни
- особи, які володіють нерухомістю менше ніж 52,5 кв. м (додатково — 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї);
- особи, які не перебувають під санкціями
- особи, які не беруть участі в інших схожих державних програмах
Нагадаємо, програма пільгового кредитування для купівлі нових квартир і будинків "єОселя" запрацювала в жовтні 2022 року. Послугою можна скористатися в застосунку "Дія". Згідно з тодішніми умовами, видача кредиту на купівлю житла видавалася під 3% річних на строк до 20 років за умови внеску з боку позичальника не менше 20% від вартості об'єкта нерухомості. Партнерами за цією програмою є п'ять українських банків:
- Ощадбанк.
- Приватбанк.
- Укргазбанк.
- Скай банк.
- Банк "Глобус".
За даними НБУ, 2022 року банки видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд грн. Порівняно з 2021 роком нове іпотечне кредитування скоротилося в 5,3 раза за кількістю договорів і в 4,3 раза в грошовому вимірі.
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