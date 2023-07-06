Пільгова іпотека стане доступною: хто в Україні зможе отримати кредит на житло

Уряд хоче прискорити процес видачі іпотек українцям, які потребують власного житла. З 1 серпня програма "єОселя" стане доступнішою в п'яти банках країни.

Кабмін України розширив дію програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" на всіх громадян України, які не мають власного житла. Програма стане доступною вже з 1 серпня 2023 року, повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, уряд скасовує обмеження за професіями, для представників яких спочатку запускали програму.

"З 1 серпня долучитися до програми зможуть усі охочі громадяни України, які не мають власного житла, або у власності яких є менше ніж 52,5 кв. м для сім'ї з однієї особи (самотня особа) і додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім'ї", — пояснив політик.

За інформацією Гетманцева, умови програми будуть наступними:

перший внесок — від 20%;

термін кредитування — до 20 років;

процентна ставка — 7%;

купити можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору

Кому підходить програма "єОселя"

Згідно з критеріями уряду, скористатися програмою пільгового іпотечного кредитування можуть:

громадяни України віком від 18 до 70 років;

платоспроможні громадяни

особи, які володіють нерухомістю менше ніж 52,5 кв. м (додатково — 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї);

особи, які не перебувають під санкціями

особи, які не беруть участі в інших схожих державних програмах

Нагадаємо, програма пільгового кредитування для купівлі нових квартир і будинків "єОселя" запрацювала в жовтні 2022 року. Послугою можна скористатися в застосунку "Дія". Згідно з тодішніми умовами, видача кредиту на купівлю житла видавалася під 3% річних на строк до 20 років за умови внеску з боку позичальника не менше 20% від вартості об'єкта нерухомості. Партнерами за цією програмою є п'ять українських банків:

Ощадбанк.

Приватбанк.

Укргазбанк.

Скай банк.

Банк "Глобус".

За даними НБУ, 2022 року банки видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд грн. Порівняно з 2021 роком нове іпотечне кредитування скоротилося в 5,3 раза за кількістю договорів і в 4,3 раза в грошовому вимірі.

Раніше Фокус писав, що в Україні запровадили обов'язкову реструктуризацію споживчих кредитів для громадян з територій, де тривають або велися бойові дії, або з тимчасово окупованих територій