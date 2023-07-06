Пенсії в Україні: у ПФУ розповіли, як громадянам не залишитися без виплат

У Пенсійному фонді попереджають, що головним документом, який необхідно подати для призначення пенсії, є трудова книжка. Її потрібно вести відповідно до інструкцій.

Громадянин України, досягнувши пенсійного віку, має подати документи про призначення пенсії протягом трьох місяців. Про це пише тематичне видання"На пенсії", цитуючи начальника відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства ГУ ПФУ в Києві Людмилу Гребеннікову.

За її словами, що пенсіонеру повідомлять, які саме документи потрібно подати до Пенсійного фонду, щоб почати отримувати виплати. Однак головним документом залишається трудова книжка, яка підтверджує стаж роботи. Її визнають недійсною, якщо вона вестиметься не відповідно до інструкцій.

У Пенсійному фонді заявили, що 15 квітня 2023 року набув чинності Закон України від 20.03.2023 № 2981-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Так, відповідно до закону, під час дії воєнного стану і навіть протягом трьох місяців після його закінчення, громадяни, які проживали на окупованих територіях або там, де велися бойові дії, можуть отримати виплати від дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Повідомляють, що важливо, щоб строк звернення за призначенням пенсії не сплив станом на 24 лютого 2022 року. Водночас, якщо особам, які проживають на таких територіях і яким у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2023 року пенсію призначено від дня звернення, можливе обчислення пенсії від дня досягнення пенсійного віку.

Однак, як зазначили в Пенсійному фонді, норма не актуальна для тих, у кого термін звернення закінчився станом на початок повномасштабного вторгнення РФ.

Також Пенсійний фонд нагадав про надбавки. Так, надбавку на догляд українцям не призначають у разі, якщо громадяни вже мають державну соціальну допомогу на догляд.

Крім того, у ПФУ заявили, що в Україні на розмір пенсії по інвалідності впливає відсоток від розміру пенсії за віком і присвоєна група інвалідності.