Деякі пенсіонери-переселенці можуть втратити виплати від держави: що відбувається

Пенсіонери–переселенці кожні пів року повинні будуть дотримуватися певних правил, щоб не втратити можливість отримувати виплати від держави. Фокус розповідає, що потрібно знати клієнтам "Ощадбанку".

Державний "Ощадбанк" відновлює фізичну ідентифікацію клієнтів, які отримують соціальну допомогу, зокрема й переселенців. Тепер громадянам доведеться знову особисто звертатися у будь-яке відділення фінансової установи. Повідомлення про це з'явилося на офіційному сайті "Ощадбанку".

Зазначається, що процедуру фізичної ідентифікації вимушених переселенців уряд запровадив ще восени 2014 року. Її призупинили через поширення епідемії COVID-19, але 1 липня 2023 карантин в Україні офіційно скасували, тож фізичну ідентифікацію ВПО відновлюють. Це станеться 1 вересня.

Кому доведеться проходити фізичну ідентифікацію

В банку пояснили, що цю процедуру проходитимуть:

пенсіонери-ВПО з електронним пенсійним посвідченням (ЕПП);

внутрішньо переміщені особи, які отримують соціальну допомогу.

Фізична ідентифікація для цих клієнтів відбувається кожні пів року. Сама процедура відбувається у три етапи.

Перший етап. Пенсіонер/ВПО особисто звертається в будь-яке з відділень "Ощадбанку" з такими документами:

паспорт або інше посвідчення особи;

банківською карткою, куди нараховують соцвиплати, або ЕПП, якщо клієнт пенсіонер.

Другий етап. Документи перевіряють співробітники банку.

Третій етап. У присутності працівника "Ощадбанку" потрібно скористатися картою або ЕПП. Пенсіонер/ВПО знімає готівку з рахунку або перевіряє залишок коштів через касовий POS-термінал. Задля проведення цих операцій потрібно вводити ПІН-код, тому співробітник банку точно знатиме, що саме цій особі належить картка або ЕПП.

Водночас, якщо переселенець проігнорує процедуру, йому заблокують картковий рахунок ВПО в частині видатків. Тобто, клієнт втратить можливість користуватися грошима, які є на картці. Картку розблокують впродовж доби, якщо клієнт все-таки пройде фізичну ідентифікацію.

До слова, нещодавно стало відомо, що вимушені переселенці неправомірно отримали щонайменше 893 мільйони гривень виплат від держави. За інформацією аналітиків Рахункової палати, понад 151 тисяча громадян виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення росіян, але з них 94 тисячі продовжують отримувати держвиплати.

Також раніше Фокус пояснював, які виплати передбачені ВПО у 2023 році.