Пенсії та соціальну допомогу можуть перестати платити: як не втратити виплати

В "Ощадбанку" заявили, що пенсіонерам і одержувачам соцдопомоги потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Процес проходить у три етапи.

"Ощадбанк" відновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги у зв'язку із закінченням карантину, пов'язаного з COVID-19. Тим, хто не пройшов фізичну ідентифікацію, можуть припинити виплачувати допомогу. Про це йдеться на сайті банку.

Повідомляється, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №637 від 05.11.2014 пенсіонерам та одержувачам соціальної (адресної) допомоги необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні "Ощадбанку" кожні пів року.

У банку зазначили, щоб отримати електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) внутрішньо переміщені особи мають проходити фізичну ідентифікацію кожні 3 місяці.

Як проходить фізична ідентифікація

Повідомляється, що всього є три етапи:

Особисте звернення пенсіонера або одержувача соціальної допомоги в будь-якому відділенні "Ощадбанку". Із собою потрібно взяти паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП. Співробітнику банку потрібно пред'явити одночасну основну платіжну картку або ЕПП, а також паспорт. Після цього проводиться операція з отримання готівки або з перегляду залишків коштів на рахунку через касовий POS-термінал. Також можливе встановлення або зміна ПІН-коду з використанням платіжної картки або ЕПП.

Повідомляється, що, якщо виплати вже зупинені, то відновлять їх не пізніше наступного дня після проходження фізичної ідентифікації.

Нагадаємо, що у ПФУ пояснили, як перейти на іншу пенсійну виплату. Перерахунок пенсій відбувається в різні терміни, і може так статися, що в якийсь момент пенсія за віком виявиться вищою, ніж, наприклад, пенсія по втраті годувальника.