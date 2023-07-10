Пенсії та соціальну допомогу можуть перестати платити: як не втратити виплати
В "Ощадбанку" заявили, що пенсіонерам і одержувачам соцдопомоги потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Процес проходить у три етапи.
"Ощадбанк" відновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги у зв'язку із закінченням карантину, пов'язаного з COVID-19. Тим, хто не пройшов фізичну ідентифікацію, можуть припинити виплачувати допомогу. Про це йдеться на сайті банку.
Повідомляється, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №637 від 05.11.2014 пенсіонерам та одержувачам соціальної (адресної) допомоги необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні "Ощадбанку" кожні пів року.
У банку зазначили, щоб отримати електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) внутрішньо переміщені особи мають проходити фізичну ідентифікацію кожні 3 місяці.
Як проходить фізична ідентифікація
Повідомляється, що всього є три етапи:
- Особисте звернення пенсіонера або одержувача соціальної допомоги в будь-якому відділенні "Ощадбанку". Із собою потрібно взяти паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП.
- Співробітнику банку потрібно пред'явити одночасну основну платіжну картку або ЕПП, а також паспорт.
- Після цього проводиться операція з отримання готівки або з перегляду залишків коштів на рахунку через касовий POS-термінал. Також можливе встановлення або зміна ПІН-коду з використанням платіжної картки або ЕПП.
Повідомляється, що, якщо виплати вже зупинені, то відновлять їх не пізніше наступного дня після проходження фізичної ідентифікації.
Нагадаємо, що у ПФУ пояснили, як перейти на іншу пенсійну виплату. Перерахунок пенсій відбувається в різні терміни, і може так статися, що в якийсь момент пенсія за віком виявиться вищою, ніж, наприклад, пенсія по втраті годувальника.