В Україні скасують виплати деяким переселенцям: хто не отримуватиме гроші з 1 серпня

Кабінет міністрів України вирішив скоротити державну програму з фінансової підтримки внутрішніх переселенців. Пояснюємо, хто з громадян залишиться без виплат у 2023 році.

В Україні уряд вирішив скасувати виплату державної допомоги деяким вимушеним переселенцям. Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Хто з ВПО не отримуватиме виплати

Так, зазначається, що з 1 серпня 2023 року виплати більше не отримуватимуть особи, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

повернулися до місця проживання, з якого раніше виїхали.

Крім того, виплати не припинять особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Водночас як повідомляється на сайті уряду, з 1 вересня виплати скасують також тим ВПО, які від моменту ухвалення даної Постанови:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

придбали на суму більше 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї.

За ким збережуть виплати

Натомість грошові виплати продовжать отримувати усі громадяни, які проживають в Україні та мають офіційний статус внутрішнього переселенця. Виплата допомоги таким громадянам продовжиться автоматично до січня 2024 року.

Відповідно, виплати більше не отримуватимуть особи, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

повернулися до місця проживання, з якого раніше виїхали;

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися щомісяця 15 та 28 числа.

Раніше стало відомо, що українські переселенці неправомірно отримали щонайменше 893 мільйони гривень виплат від держави. Так, аналітики підрахували, що понад 151 тисяча громадян виїхали з України після початку повномасштабної війни, але 94 тисячі з них і надалі отримують держвиплати.

Зазначимо також, що на початку червня в Мінреінтеграції заявили, що повністю погасили заборгованість виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам станом на 31 травня.