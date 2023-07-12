До половини суми: стало відомо, чому пенсіонерів можуть позбавити 50% виплат

Згідно із законодавством України, існує низка випадків, які можуть призвести до утримання від 20 до 50% суми пенсійних виплат.

В Україні, відповідно до чинного законодавства, встановлено право стягнення до 50% від загальної суми пенсії, за умови наявності відповідного судового рішення або інших відповідних документів. Про це йдеться в законодавчій базі.

Через що можуть стягнути до 50% пенсії

В Україні існує можливість здійснення відрахування з пенсійних виплат у розмірі від 20% до 50% залежно від конкретних обставин та наявності відповідних юридичних рішень чи документів.

Згідно із законодавством України, такі випадки можуть призвести до утримання до 50% суми пенсійних виплат:

Утримання членів сім'ї (виплата аліментів).

Відшкодування збитків, пов'язаних із крадіжкою майна підприємств та організацій.

Компенсація шкоди, заподіяної каліцтвом або іншою шкодою здоров'ю, а також пов'язаної зі смертю потерпілого.

Повернення надміру одержаних сум заробітної плати у випадках, передбачених законом.

З інших видів стягнень може бути утримано не більше 20% пенсії.

Втрата частини пенсії в разі приховування працевлаштування

У разі, якщо українець, який отримує пенсійні виплати від держави, відновлює трудову або бізнес-діяльність, йому потрібно повідомити про це Пенсійний фонд протягом 10 днів. Повідомлення є необхідним для забезпечення відповідності пенсійного статусу та правильного розрахунку пенсійних виплат у зв'язку зі зміною статусу зайнятості.

Це можна робити шляхом подання відповідної заяви в дистанційному режимі через особистий кабінет веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Якщо українець, який отримує пенсійні виплати від держави, не повідомляє Пенсійний фонд про відновлення трудової або бізнес-діяльності протягом 10 днів, це може призвести до ризику втрати пенсії, а також до вимоги повернення коштів, отриманих у вигляді переплати, до бюджету.

Якщо пенсіонер відмовляється добровільно повернути переплату, Пенсійний фонд України має право ухвалити рішення про вирахування 20% з майбутніх пенсійних виплат з метою погашення заборгованості. Це захід, що застосовується для стягнення переплати шляхом утримання частини пенсійних виплат до повного відшкодування суми переплати.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні пенсії автоматично індексовано на 19,7% деяким категоріям пенсіонерів. Підвищення отримали колишні нардепи, науковці та держслужбовці.

Раніше повідомлялося, що в ПФУ розповіли, як отримувати надбавки до своїх щомісячних виплат залежно від віку, інвалідності та стажу роботи.