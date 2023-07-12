Уперше за три роки: платіжний баланс РФ пішов у "мінус" на $2 мільярди, — росЗМІ

Більш ніж через рік з моменту повномасштабного вторгнення в Україну платіжний баланс Російської Федерації опинився в дефіцитній зоні.

Постійне фінансування війни проти України та міжнародні санкції за спроби завоювати країну, схоже, дорого обходяться бюджету агресора. Як повідомляє російський "Интерфакс", поточний рахунок платіжного балансу РФ перетворився на від'ємний — мінус 1,4 млрд дол.

Повідомляється, що рахунок платіжного балансу став негативним у перший місяць літа. Востаннє таке відбувалося з РФ три роки тому, тобто у відносно мирний для агресора час. Так, у серпні 2020 року дефіцит був на рівні 1,4 млрд дол, а в червні того ж року — 4,4 млрд дол.

У публікації зазначається, що поточні операції поки що ще мають позитивний баланс. У першому півріччі 2023 року він становив 20,2 млрд дол — це майже у вісім разів менше, ніж за аналогічний період 2022 року. Тоді цифри були на рівні 147,6 млрд доларів.

Що відбувається в РФ

Як завжди, росіянам навряд чи розкажуть усю правду. Наприклад, Центробанк Росії вже поспішив пояснити, що скорочення профіциту балансу зовнішньої торгівлі товарами в першому півріччі 2023 року зумовлене зменшенням як фізичних обсягів експортних поставок, так і погіршенням цінової кон'юнктури основних товарів російського експорту.

"Така ситуація вже спостерігалася в аналогічні періоди попередніх років через несприятливу цінову кон'юнктуру російського експорту", — зазначило керівництво Центробанку.

При цьому вартість імпорту товарів у період із січня по червень, як переконують у Центробанку, — зросла. А дефіцит балансу з'явився і збільшується на тлі відновлення імпорту послуг, зокрема завдяки пожвавленню закордонних поїздок росіян на відпочинок.

Примітно також і те, що демонструє падіння баланс зовнішньої торгівлі товарами РФ. За даними журналістів, він став меншим у 3,3 раза в першому півріччі 2023 року і становив 54,3 млрд дол., хоча у 2022 було 179,8 млрд дол.

Нагадаємо, до всіх бід у Росії ще й намітилися проблеми з продажем енергоресурсів. Так, за інформацією Reuters, із січня по червень 2023 року РФ, торгуючи нафтою і газом, заробила лише 37,4 млрд дол — на 47% менше порівняно з цим самим періодом у 2022.

До слова, не так давно Фокус дізнавався, як скорочення доходів РФ від експорту енергоносіїв вплине на стан справ в економіці РФ і здатність вести війну проти України.