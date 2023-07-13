По сім тисяч щомісяця: де в Україні отримують найвищі пенсії

За інформацією Пенсійного фонду, в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів. Середній розмір пенсійних виплат у країні становить 5 311 гривень.

В Україні протягом 2023 року кілька разів проіндексували пенсії для літніх громадян. Тобто виплати в деяких українців збільшилися. Так, за даними Пенсійного фонду України, станом на липень 2023 року найбільші пенсії отримують жителі Києва — 7 190 гривень.

Трохи менше платять у Донецькій і Луганській областях — 6 601 гривню і 6 295 гривень відповідно. Пенсіонери, які проживають у Дніпропетровській області, отримують 6 240 гривень.

Де найнижчі пенсії в Україні

За інформацією ПФУ, низький рівень пенсійних виплат зафіксовано у трьох регіонах України. А саме:

у Тернопільській області — 4 023 грн;

у Закарпатській — 4 199 грн;

у Чернівецькій — 4 211 грн.

Найнижчий рівень пенсійних виплат зафіксовано у трьох регіонах України Фото: военные

Скільки в Україні пенсіонерів?

Станом на 1 липня Пенсійний фонд нарахував 10,552 млн пенсіонерів. Розмір середньої виплачуваної пенсії становить 5 311 гривень.

Накопичувальні пенсії в Україні: що відомо

Не секрет, що чинна солідарна система пенсій в Україні існує тільки за рахунок дотацій з державного бюджету. Тому вже давно ведуться розмови про запровадження трирівневої пенсійної системи. Але другий рівень — обов'язкові пенсійні накопичення — поки що так і не ввели.

Тим часом у народних депутатів є ідея про обов'язкову участь громадян, які працюють, до досягнення ними 55 віку в системі накопичувального пенсійного забезпечення. А роботодавців, у рамках законопроєкту №9212, хочуть зобов'язати сплачувати пенсійні внески на користь таких найманих працівників.

Так, згідно з проєктом закону, роботодавці платитимуть:

1% від розміру заробітної плати працівників — у 2023 році;

1,5 % — у 2024 році;

2 % — у 2025 році.

При цьому таки внески фінансуватимуться паралельно з державою коштом грошей з державного бюджету України. Розмір ЄСВ залишиться на колишньому рівні — 22%, а накопичувальний внесок внесуть до складу єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, нещодавно Фокус писав, на яку доплату до пенсій можуть розраховувати українці з наднормативним стажем. Також нагадаємо, що пенсіонери-українці за кордоном можуть втратити право на пенсію, якщо не виконають важливу умову.