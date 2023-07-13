РФ продає нафту дорожче цінової стелі G7, чим ставить під удар своїх клієнтів, — ЗМІ

За словами журналістів, ціна нафти Urals 12 липня перевищила позначку в 60 доларів за барель. Однак для покупців порушення цінової стелі може загрожувати санкціями з боку Заходу.

Російську нафту марі Urals почали продавати дорожче за стелю цін, яку було встановлено країнами G7. Це стало ударом по зусиллях Заходу і в певному сенсі економічною перемогою Москви. Про це пише видання Bloomberg.

За словами журналістів, цінове агентство Argus Media вказує, що ціна нафти Urals 12 липня перевищила позначку в 60 доларів за барель, перевищивши ціновий ліміт. Ідея стелі полягала в тому, щоб зупинити транспортування російської нафти на західних суднах, якщо тільки вона не була оцінена нижче порога.

Однак, як повідомляється, РФ зібрала тіньовий флот для транспортування нафти покупцям, які не так сильно потребують послуг компаній із країн G7. Але є інший бік. Так, для покупців російської нафти порушення цінової стелі може загрожувати санкціями з боку Заходу. Це стосується й Індії, яка продовжує купувати нафту в Росії.

"В останні кілька місяців індійські банки проявляли особливу обережність через побоювання санкцій, вимагаючи від нафтопереробних заводів показати, що ціна їхнього вантажу на борту нижча за 60 доларів, щоб зробити платіж", — сказала Вандана Харі, засновниця аналітичного центру Vanda Insights.

За словами Харі, це може мати "ефект доміно" і для Москви.

"Можливо, Росії доведеться пропонувати вищі знижки, щоб продовжувати залучати покупців в Азії", — сказала вона.

За словами журналістів, поки незрозуміло, звідки страхуються російські вантажі. Експерти із судноплавства давно попереджають, що одним із непередбачуваних наслідків санкцій є зростаючий ризик екологічної катастрофи, коли нікому покрити витрати на очищення.

"Ми уважно стежимо за ринком на предмет можливих порушень цінової межі. Варто зазначити, що угоди на суму вище за 60 доларів без використання послуг Коаліції не є порушенням цінової стелі, та значна частина угод із російською нафтою, як і раніше, використовує постачальників послуг Коаліції", — зазначили в Міністерстві фінансів США.

Нагадаємо, що 7 липня повідомлялося, що в ЄС оцінили, як санкції впливають на економіку РФ. У Європейській комісії вважають, що обмеження серйозно підірвали промисловий і технологічний потенціал Росії.