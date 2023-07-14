На ринку праці дефіцит: українцям розповіли, скількох робітників не вистачає країні

У Міністерстві економіки підрахували, скількох робітників не вистачає на ринку праці в Україні.

Повномасштабна війна з Росією спровокувала потужний економічний спад в Україні. Для швидкого економічного відновлення нашій країні протягом наступних десяти років необхідно додатково залучити 4,5 млн робітників. Такими підрахунками поділилися в Міністерстві економіки.

У відомстві зазначають, що дефіцит робочої сили існував в Україні ще до війни.

"Але зараз, коли понад 6 млн українців були змушені виїхати за кордон, економічна ситуація в країні стала ще більш критичною", — зазначили в Мінекономіки.

Однак у міру того, як країна наближається до перемоги у війні, потреби в робочій силі будуть тільки зростати, щоб відповідати вимогам економічного відновлення.

"Настав час закласти основи для оновленого ринку праці, який знайде найкраще застосування знанням, навичкам і здібностям, якими володіють люди, та запропонує їм нові економічні можливості, гідну працю та соціальний захист", — ідеться в повідомленні.

Скільки в Україні безробітних

За підрахунками Державної служби зайнятості, у період із січня по червень 2023 року безробітними офіційно вважалися 346 тисяч громадян. А працевлаштуватися на новому місці вдалося 76,2 тисячі громадян. Найчастіше люди влаштовуються:

трактористами;

водіями;

токарями;

продавцями;

кухарями;

швачками;

слюсарями;

електрогазозварниками.

Хто буде затребуваним після війни

Для післявоєнної відбудови країни знадобиться багато робочої сили. Так, у Кабінеті міністрів кажуть, що відновлення країни стане "наймасштабнішим проєктом з часів Другої світової війни". Тому в Україні вже зараз збираються збільшити держзамовлення на підготовку деяких фахівців. Йдеться про:

саперів;

будівельників.

Нагадаємо, раніше українці поділилися своєю думкою про те, як сильно повномасштабна війна з Росією вплинула на доходи. Також Фокус писав, як змінюються зарплати під час війни та кого зараз шукають роботодавці.