Тарифи на газ у 2023 році: у "Нафтогазі" пояснили, до чого готуватися українцям (відео)

У "Нафтогазі" пояснили, як довго ще діятиме фіксований тариф на газ для всіх споживачів компанії та чи є плани щодо перегляду цін у 2023 році.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов запевняє, що впродовж нового опалювального сезону, який стартує в Україні в середині осені, тарифи на газ залишаться такими, як і раніше. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, перегляд цін відбудеться вже після війни.

"Нафтогаз" не планує збільшувати ціну на газ у цьому опалювальному сезоні. Цієї зими платіжки не зростуть", — сказав він.

Чернишов наголосив, що компанія, яка обслуговує більшість споживачів в Україні — 12,5 млн домогосподарств, продовжила дію фіксованого тарифу до травня 2024 року. Тож побутові споживачі за один кубометр газу й надалі платитимуть 7,96 гривень (з ПДВ).

Після перемоги у війні та скасування воєнного стану, тарифи на газ можуть змінитися. При цьому в компанії обіцяють врахувати фінансові можливості своїх клієнтів.

Водночас "Нафтогаз" нагадав українцям про важливість заощаджувати і не забувати про енергоефективні заходи, завдяки яким міста зможуть скоротити споживання енергоресурсу на 10% щорічно.

Нагадаємо, на початку липня Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити тарифи на воду, але не погодила це питання з Кабміном. У відповідь на це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підвищення тарифів на воду для українців неприйнятне, а компенсувати втрати водоканалам мають місцеві громади зі своїх бюджетів.

Також Фокус уже розповідав, що через масові ракетні та дронові обстріли енергетичної системи України протягом року призвели до тяжких наслідків. Експерти вважають, що до нового опалювального сезону вдасться відновити тільки 30-40% високовольтних мереж по відношенню до їх нормальної роботи.

Ще зазначимо, що в липнігазопостачальні компанії продають українцям енергоресурс за цінами, які коливаються від 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр . Одразу сім постачальників просять за кубометр менше ніж 8 грн, тоді як п'ять — більше.