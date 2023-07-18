Утримають частину виплат: хто з 1 вересня може залишитися без пенсії

У Пенсійному фонді України розповіли про нововведення, чому в пенсіонерів можуть відрахувати частину пенсії.

Через відмінності в розрахунку виплат для працюючих і непрацюючих пенсіонерів можливе часткове утримання пенсії. Якщо пенсіонер отримав більше коштів, ніж йому належить, він має можливість повернути їх за своєю ініціативою. Проте, у разі відмови від повернення надмірно виплачених сум, Пенсійний фонд України почне автоматично утримувати суму переплати, але не більше 20% від щомісячного розміру пенсії. Про це повідомляє видання "24 канал" із посиланням на ПФУ.

З 1 вересня пенсіонери та особи, які отримують виплати на картку, можуть зіткнутися з проблемою призупинення пенсій. Це пов'язано із запровадженням обов'язкової ідентифікації, необхідної у зв'язку із закінченням карантину COVID-19. У разі, якщо ці пенсіонери та особи, які отримують виплати на картку, не пройдуть процес обов'язкової ідентифікації, їхні пенсії можуть бути тимчасово припинені.

Для того щоб уникнути блокування рахунку та невидачі пенсійних коштів, особі, яка отримує пенсію, слід виконати такі кроки:

Насамперед пенсіонери та ВПО будуть змушені звернутися до будь-якого відділення "Ощадбанку" для отримання виплат. Обов'язково при собі потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Не забудьте основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), яке необхідно пред'явити працівнику "Ощадбанку".

Після цього особи зможуть отримати готівку або переглянути залишок коштів на рахунку.

Нагадаємо, у березні українські пенсії проіндексували на 19,7%. У ПФУ підрахували, як збільшився середній розмір виплат. За інформацією Пенсійного фонду, середній розмір пенсії в Україні станом на 1 березня 2023 року становив 5 219,69 грн.

А наприкінці червня стало відомо, кому і як піднімуть виплати з 1 липня. На думку експерта Андрія Новака, якщо в бюджеті є ресурси, то варто було б збільшити фінансову допомогу переселенцям. Експерт Ярослав Жаліло зазначив, що індексація для тих, хто вийшов на пенсію за спецзаконом, не проводилася вже давно. Перерахунок пенсій відбуватиметься автоматично.