Виплати зростуть майже на 1500 грн: стало відомо, кому значно піднімуть пенсії

Після індексації пенсії в липні найбільшу надбавку до виплат отримали народні депутати та державні службовці.

Україна успішно виплачує пенсії пенсіонерам вчасно, а також проводить заплановані перерахунки на 2023 рік. У липні, після останнього підвищення, деяким пенсіонерам вдалося отримати збільшення пенсії на 1450 гривень. Про це пише видання "На пенсії".

У липні середній розмір збільшення пенсії становив 1020,71 гривень. Загалом перерахунки було проведено для 19 419 пенсіонерів.

Найбільше середнє підвищення пенсії отримали особи, яким було призначено пенсії відповідно до Закону "Про статус народного депутата України". Так, у 659 осіб середня пенсія зросла на 1450,98 гривень.

Після них ідуть держслужбовці, у яких середнє підвищення становило 1046,7 гривень. Перерахунок було виконано для 16 989 осіб.

1574 особи, які отримують пенсії відповідно до Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування", отримали підвищення своїх щомісячних виплат у середньому на 634,89 гривень.

Найменше збільшення пенсії отримали 197 громадян, чиї пенсії були призначені відповідно до Закону "Про наукову і науково-технічну діяльність". У середньому, підвищення становило 422,51 гривень.

Нагадаємо, у березні українські пенсії проіндексували на 19,7%. У ПФУ підрахували, як збільшився середній розмір виплат. За інформацією Пенсійного фонду, середній розмір пенсії в Україні станом на 1 березня 2023 року становив 5 219,69 грн.

А наприкінці червня стало відомо, кому і як піднімуть виплати з 1 липня. На думку експерта Андрія Новака, якщо в бюджеті є ресурси, то варто було б збільшити фінансову допомогу переселенцям. Експерт Ярослав Жаліло зазначив, що індексація для тих, хто вийшов на пенсію за спецзаконом, не проводилася вже давно. Перерахунок пенсій відбуватиметься автоматично.