В Україні через війну можна збільшувати робочий тиждень: кому доведеться працювати довше

Виявляється, що у роботодавців є право перейти з п'ятиденного на шестиденний робочий тиждень, а також змінювати графіки роботи своїх співробітників через війну.

В Україні на тлі воєнного стану підприємства можуть переходити на подовжений робочий тиждень. Зокрема, їм дозволяється вводити шестиденний робочий тиждень, а тривалість роботи підвищувати до 10 годин на день. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань праці.

Працювати довше — отримувати більше

Зазначається, що згідно з вимогами ст. 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15 березня 2022 р. № 2136-IX, звичайну тривалість робочого часу в період дії воєнного стану можна збільшити до 60 годин на тиждень для працівників, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Паралельно людям також мають збільшити заробітну плату.

"Для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу в період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень", — ідеться в повідомленні.

Тобто, у роботодавця є право перейти з п'ятиденного на шестиденний робочий тиждень, а також змінювати графіки роботи своїх співробітників. При цьому тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

Що буде з роботою після війни

У Кабміні України вважають, що вже зараз наша країна особливо потребує фахівців у медичній та соціальній сферах. З огляду на це, уряд збільшить держзамовлення на підготовку цих фахівців у навчальних закладах.

Крім того, Кабмін переконаний, що відновлення України стане "наймасштабнішим проєктом з часів Другої світової війни". Тому на деякі професії буде дуже високий попит. Це стосується:

саперів;

будівельників.

Додамо також, що український ринок праці оживає після застою на початку повномасштабної війни — кількість пропозицій від роботодавців повернулася на показники довоєнного рівня. Нещодавно Фокус у своїй статті:"Заробити тисячу доларів. Як зростають зарплати в Україні та кого зараз шукають компанії" розповідає, яку роботу зараз пропонують громадянам.