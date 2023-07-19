На охорону приміщення на Хрещатику – 20 мільйонів: як витрачає гроші місцева влада

В системі електронних закупівель – тисячі заявок місцевих адміністрацій. Фокус дізнався, що купують та замовляють у різних регіонах країни під час дії воєнного стану.

В Україні у 2023 році почастішали випадки закупівель державними та муніципальними органами влади, які викликають багато питань у громадськості. Дослідити, що саме і за якими цінами закуповують місцеві органи влади, можна через майданчики публічних закупівель. Саме там активісти та журналісти знаходять вже відомі барабани та пательні, які закуповуються за бюджетні кошти. Про це пише Фокус у новій статті "Мільйони на годинники, марки та мультиварки. Як витрачаються кошти місцевих бюджетів".

У системі публічних закупівель (zakupki.prom.ua) є різноманітні торги, об’єкти яких або здаються не зовсім доречними чи мають занадто високу ціну.

На початку 2023 року Київська міська державна адміністрація в січні 2023 року оголосила закупівлю послуги з охорони громадського порядку та безпеки за адресою КМДА на Хрещатику, на що витратила 19,5 млн грн. Тогоріч в березні київська мерія теж купувала такі послуги, але витратила 3,77 млн грн.

Доволі дорого обійшлась КМДА опція з опублікування рішень Київради – заявка в системі електронних закупівель містить цифру 1,99 млн грн.

В інших регіонах місцеві влади теж не виділяються скромністю у своїх витратах. Закуповують усе – від блокнотів та чашок до мармеладу, інтерактивних панелей, замовлення послуг кейтерингу та консультацій різних спеціалістів.

Наприклад, Житомирська міська адміністрація придбала через систему електронних торгів комплект спорядження для страйкболу за 2,43 млн грн.

Досить часто купують місцеві органи влади і побутову техніку, зокрема мультиварки, духові шафи, кондиціонери.

Експерти кажуть: система доцільності та контролю закупівель за бюджетні кошти в країні сформована не надто добре, звідси і перекоси у закупівлях, тобто, підозрілі торги за завищеними цінами або ж з дискримінаційними умовами чи взагалі купівля непотрібних нікому товарів чи послуг.

"Система доцільності та контролю закупівель формується не лише загальною культурою та здоровим глуздом. Місцевим посадовцям не слід забувати, що законодавство вимагає від них під час здійснення закупівель керуватися такими принципами як максимальна економія, ефективність та пропорційність, адже йдеться про значний суспільний інтерес. Забезпечити, щоб ці принципи були дотримані, покликані механізми державного та громадського контролю. І голос громадськості в цьому питанні має відігравати і відіграє далеко не останню роль. Саме тому на законодавчому рівні важливо повертати вимоги до публічності закупівль тією мірою, наскільки вона можлива в умовах воєнного стану", — наголошує Світлана Луцюк, старший юрист Arzinger.

Раніше Фокус писав, що 13 червня, відбулося перше засідання тимчасової контрольної комісії з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів та перевірки делегованих повноважень РДА у Києві. Очолив її Леонід Ємець, голова комісії Київради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.